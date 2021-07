La ausencia del Estado en el Consorcio del Casco Antiguo de Badajoz está dando que hablar. El martes se pronunció Jaime Mejías, concejal de Turismo y Patrimonio, y ayer lo hicieron cuatro asociaciones pacenses en un comunicado conjunto. SOS Casco Antiguo, La Cívica, Amigos de Badajoz y los vecinos de esta barriada manifestaron su «decepción» por que el Gobierno haya decidido no acompañarles: «Para apoyar, para comprometerse, es fundamental estar y formar parte del equipo de trabajo, día a día».

Señalan que el casco histórico precisa de la unión de todas las administraciones con el fin de impulsar la «tan ansiada» recuperación del barrio.

No desprecian los fondos económicos que se aportarán desde el Ejecutivo, pero indican que «la apuesta del Estado no solo debe ser el dinero, que también se precisa, sino ese plus en materia de seguridad cuyas competencias son exclusivas del Gobierno central».

Ante estas manifestaciones, la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, decidió pronunciarse. En una nota de prensa, reiteró que el Estado mantiene todos sus compromisos con la capital pacense y que continuará trabajando por su Casco Antiguo y otros proyectos de interés para la misma, aunque no forme parte del futuro consorcio: «No ser miembros del mismo no significa no participar en su regeneración», afirmó García Seco.

Aprovechó también para responder a Mejías, aclarando que «en ningún momento el Gobierno abandonará o dejará en la estacada a la ciudad».

Además, también quiso aclarar que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, organismo competente en este asunto, jamás anunció o confirmó su participación en este proyecto, «si bien se muestra abierto a tomar parte en otros que pudieran derivarse de la puesta en funcionamiento del mismo».