Fueron declarados inocentes hace un año y ahora culpables. De este modo, los hechos ya habían sido juzgados en enero de 2023 y el matrimonio acusado de abusos sexuales a su sobrina había sido absuelto. Pero la sentencia fue recurrida y el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) la anuló, así como el juicio, «porque no se habían entrado a valorar ciertas pruebas y sí se habían validado otras que no tenían que ver con el procedimiento», tal y como explicó Cipriana Cerezo, la letrada de la acusación particular. El TSJEx también obligó a una composición diferente del tribunal.

Así, el citado matrimonio ha sido finalmente condenado por un delito continuado de abusos sexuales a la pena de tres años y seis meses de prisión, para cada uno, y que indemnizen a la víctima con 30.000 euros. Además, han de estar cinco años sin poder mantener contacto con su sobrina. El juez sí los absuelve del delito de exhibicionismo y provocación sexual. El juicio se celebró el pasado 28 de febrero. Antecedentes Los hechos ocurrieron cuando la sobrina era menor de edad y fueron denunciados la primera vez en 2018, cuando esta cumplió los 18 años. La acusación particular pedía una pena de 15 años en total, «pero al no estar acreditaba la penetración, ha sido más baja», explica Cerezo. En la denuncia también estaba implicaba la hija de este matriomonio, pero como también era menor cuando se produjeron los hechos, salió del proceso.