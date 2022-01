Debían haber sido las Candelas de la Margen Derecha más festivas de su historia, por ser la primera actividad del Carnaval de Badajoz en la que la fiesta luce el título de Interés Turístico Internacional. Pero en un ejercicio de responsabilidad por la situación sanitaria, las asociaciones de vecinos habían decidido que, como el año anterior, sus Candelas serían simbólicas, sin público, con una pequeña fogata en la explanada situada detrás de la iglesia, donde anoche ardieron las pancartas con sus reivindicaciones y un particular pelele: una figura en forma de coronavirus, que fabricaron los niños del Centro Social del Gurugú, como ya hicieron en la edición anterior.

Fue el presidente de la Asociación de Vecinos Cañada-Moreras, José Luis González, el encargado de leer el manifiesto, que llevaba por lema ‘Si te proteges, proteges. Nuestra responsabilidad salva vidas». En su proclama, las asociaciones de vecinos, tiraron al fuego «todo lo negativo». El virus, en primer lugar, «que tantos estragos está haciendo».También se acordaron del tren prometido e incumplido, de que hay ciudadanos que no usan mascarillas, de la situación del Guadiana con las plantas invasoras y la suciedad en sus márgenes y, por último, pidieron a los ciudadanos que valoren a sus representantes vecinales. Un año más, las reivindicaciones no podrían faltar en las Candelas de la Margen Derecha, como defendieron los presidentes de Santa Engracia, Paqui Yáñez, y El Progreso, Salvador del Amo.

Yáñez no tiró al fuego la pancarta en la volvía a pedir la accesiblidad de su barrio. No la quemará hasta que no se cumpla, como ya hizo con el parque del río, y dio resultado.