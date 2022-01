Hasta la carrera de San Jerónimo en Madrid se desplazó ayer el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, para cumplir en el Congreso de los Diputados uno de sus compromisos más recientes: que no se dará por vencido ante el Gobierno central y seguirá reclamando para la ciudad el Centro Ibérico de Energías Renovables (CIEREE) o una inversión alternativa. Gragera, que es miembro del Comité Ejecutivo nacional de Ciudadanos, compareció a las puertas de la Cámara Baja junto al diputado de la formación naranja y portavoz de Ciencia e Innovación en el Congreso, Juan Ignacio López-Bas, tras registrar dos iniciativas de este grupo sobre el cambio de parecer del Gobierno de no ubicar este centro en la capital pacense.

Por un lado, el grupo parlamentario de Ciudadanos ha presentado una proposición no de ley «de impulso al proyecto del Centro Ibérico de Energías Renovables y de Eficiencia Energética y su ubicación en Badajoz», para que sea debatida en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades. En la exposición de motivos se explica que en la cumbre hispanolusa celebrada en Zamora en 2009 se acordó la construcción del Centro Transfronterizo de Investigación sobre Energías Renovables en Badajoz. Con el tiempo, este centro pasó a denominarse Centro Ibérico de Energías Renovables y de Eficiencia Energética y el compromiso de su ubicación permanecía pero no se materializaba. Según recoge el texto, el Gobierno central ha enviado mensajes «contradictorios» sobre la continuidad de este proyecto. Así, en una misiva de la ministra de Ciencia e Innovación al alcalde del pasado 30 de septiembre, afirmaba que el proyecto acordado en 2009 en Zamora entre los Gobiernos español y portugués «posteriormente no prosperó». Sin embargo, en otra del Gabinete de la Presidencia del Gobierno también enviada al alcalde, con fecha 27 de octubre de 2021, afirmaba que «el Ministerio de Ciencia e Innovación está intensificando las negociaciones con la contraparte portuguesa, en aras de avanzar en el proyecto».

Teniendo todo esto en cuenta, el grupo de Cs pretende con la proposición no de ley que el Congreso exprese su apoyo a Badajoz como sede del futuro CIEREE, tal como se recoge en los acuerdos de Zamora. Para ello, insta al Gobierno central a que redoble los contactos con su homólogo portugués, que asegure la continuidad del proyecto y su ubicación en Badajoz y que colabore con la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Badajoz «para establecer un polo de atracción de inversiones y talento en el ámbito de las energías renovables y la eficiencia energética en la ciudad de Badajoz y la eurociudad Badajoz-Elvas- Campomayor».

DUDAS / Por otro lado, el diputado López-Bas ha presentado una pregunta al Gobierno para la que solicita respuesta por escrito sobre la decisión de «ignorar» el acuerdo alcanzado para establecer en Badajoz este centro. Así, el diputado de Cs pregunta por qué el ministerio mantiene «dos posiciones diferentes» respecto a la continuidad de este proyecto y su ubicación, qué razones aduce para expresar que el acuerdo de Zamora no prosperó, en qué estado están las negociaciones con Portugal, qué conclusiones se alcanzaron en la pasada cumbre de Trujillo sobre este centro, si el Gobierno tiene previsto algún mecanismo de compensación en materia de inversiones en el caso de que no salga adelante y «qué criterios objetivos ha seguido el Gobierno para avanzar en la implantación de otros proyectos tecnológicos en otras localizaciones pero no en Badajoz». En ninguna de las dos iniciativas se menciona expresamente a Cáceres y a su Centro Nacional de Investigación para el Almacenamiento Energético (CNIAE), que sustituye al previsto en Badajoz.

A la salida del Congreso, López-Bas sí expresó que con la proposición no de ley se pretende recabar el apoyo de otros grupos parlamentarios «no solo para la ciudad de Badajoz sino para un proyecto que es bueno para toda Extremadura, que no choca en absoluto con el de Cáceres». Por su parte, el alcalde remarcó que el incumplimiento del compromiso del Gobierno afecta particularmente a la ciudad de Badajoz «pero también al conjunto de la región, porque parece que no se va a poner en marcha un centro que es capaz no solo de generar economía sino también conocimiento y por tanto una profunda transformación del territorio transfronterizo en el que vive Badajoz».

Gragera recordó que el ayuntamiento ha insistido en esta reclamación de manera reiterada tanto en la Junta como ante el Gobierno. «Esto no es una ocurrencia, que surja por el anuncio del centro de Cáceres, del que nos alegramos profundamente», remarcó y reprochó a quienes «intentan confundir esta reivindicación legítima de la ciudad de Badajoz y de la región con algún interés localista, egoísta o insolidario» porque «quien vaya por ahí está equivocado». Según dijo, cree que aún hay margen para que este proyecto sea una realidad si hay voluntad política y, si no existe, se pueden ver otras alternativas para Badajoz.