El Ayuntamiento de Badajoz tiene previsto invertir 463.000 euros en mejorar las instalaciones de la institución ferial (Ifeba), que llevan en funcionamiento 15 años. Estos fondos, desglosados en diez partidas, están recogidos en el nuevo plan de inversiones para el que el consistorio ha firmado un préstamo de 21 millones.

La concejala de Ifeba, Blanca Subirán, valora la oportunidad de las inversiones previstas en estas instalaciones, que se inauguraron en septiembre de 2006. «Después de tanto tiempo la institución necesita su mantenimiento, que vamos haciendo anualmente con los planes de impulso, y también nuevas inversiones, porque vamos viendo necesidades reiteradas en todas las ferias», señala.

Lo que se pretende por tanto ahora es acometer mejoras que la práctica ha evidenciado, como es la construcción de gradas para público en la explanada oeste, con 1.000 plazas con sombra, con una inversión de 150.000 euros. Hasta ahora, cuando se han necesitado, Ifeba las ha alquilado. Aunque la concejala entiende que en ocasiones el arriendo es rentable, pues el propietario asegura el mantenimiento, lo que se pretende es disponer de una estructura fija, porque las gradas en el exterior de Ifeba se utilizan de manera reiterada. Sobre todo, Subirán destaca que debido a la situación sanitaria las actividades al aire libre «han venido para quedarse». De hecho, en el último año se ha acometido otras inversiones de adecuación del exterior de la institución para diferentes ferias. La concejala apunta que las gradas son muy operativas para distintas ferias, como la de la Caza (Feciex) y la del Toro y el Caballo (Ecuextre), que programan actividades fuera. A la construcción de las gradas se suma otra inversión de 49.000 euros para la iluminación de esta explanada oeste con un cuadro de protección independiente y acometida desde el cuadro general.

Otra inversión importante, de 100.000 euros, se destina a la reforma y adecuación de la cafetería y el self service situados en el interior de Ifeba, que seguirán en su misma ubicación porque es «cómoda», según Subirán, que explica que este espacio tiene varios problemas, entre ellos la «contaminación acústica» de los pabellones y el propio ruido que su actividad genera, además de que el self service no es cómodo. Con esta actuación se pretende que sea un espacio más funcional, práctico y también «más atractivo».

Dos partidas, de 14.900 euros cada una, se destinan a estructuras de truss para iluminación y el suministro de proyectores led. Los tienen en Ifeba, pero se van a renovar con otros con nuevas tecnologías. Asimismo, se invertirá esta misma cantidad (14.900 euros) en la adquisición de vitrinas expositivas. La concejala aduce que estos suministros generan su propia rentabilidad cuando la institución se alquila.

Para el interior se ha previsto además la adquisición de una barredora y fregadora industrial, con una inversión de 50.000 euros. Otros 25.000 euros se destinan al suministro de una máquina expendedora de entradas. En Ifeba existen tres taquillas, que se van abriendo en función de la afluencia. La idea es disponer de una máquina para que esta operación se pueda realizar de manera automática en determinadas horas, al inicio o al final de la jornada, o de apoyo cuando existe mucha afluencia, aunque se seguirán manteniendo las taquillas de atención personal, «donde no solo se venden entradas sino que se da muchísima información».

Asimismo, se adquirirán mesas plegables individuales con 14.900 euros para reponer las existentes y ampliarlas, pues es un material polivalente que se utiliza continuamente. «En Ifeba han demostrado profesionalidad y contención del gasto, si se pide es porque se amortiza», explica.

La crisis sanitaria ha afectado especialmente a la actividad de esta institución. Tras la suspensión de Iberocio en Navidad, cuyas actividades trasladaron parcialmente a los barrios, la siguiente cita es la Feria de la Belleza a mediados de febrero, que se celebrará al menos de forma profesional, como el año pasado, en función de cómo evolucionen los contagios. Si hubiese que sacrificar la parte expositiva, se pretende dar impulso a sectores como la moda. Subirán reconoce que es complicado programar en esta situación. «Lo llevamos con mucho trabajo y adaptación, como el resto de España, estamos elaborando proyectos con un plan A y el plan B, pero lo importante es que sigamos generando actividad, porque Ifeba es motor económico».