En lugar de caramelos, los Reyes Magos de Oriente lanzarán confeti «mágico» en las calles de Badajoz y los más de 3.000 kilos que ya había adquirido el ayuntamiento se guardarán para otra ocasión. Además, todos los integrantes de la cabalgata llevarán mascarilla, las escaleras donde se sientan los niños en las carrozas serán más anchas y alargadas para que estén más distanciados (una veintena por carroza), no habrá recepción con Sus Majestades en el paseo de San Francisco, como marca la tradición del 6 de enero, y el recorrido, que estará vallado, se ampliará un kilómetro para facilitar que no no se produzcan aglomeraciones entre el público.

Estas son algunas de las medidas que la Concejalía de Cultura ha introducido para que Badajoz pueda revivir la cabalgata, que se suspendió hace un año por motivos sanitarios. Todo el recorrido estará acompañado por la Policía Nacional, la Local y la Guardia Civil, «no solo para dar vistosidad al desfile sino para mayor seguridad», según explicó la concejala Paloma Morcillo. En la nave de Hierros Díaz estaban ayer prácticamente listas las 12 carrozas que discurrirán por las calles de la ciudad, en esta ocasión, con el itinerario alargado desde la plaza de Minayo hacia Juan Carlos I y la calle Prim, para terminar en Puerta Palmas. Las carrozas se quedarán en una zona acotada entre la plaza de Reyes Católicos y la glorieta de los Tres Poetas para despedir al cortejo real y que los niños puedan volver con sus familiares. Los tronos de Sus Majestades van sobre carrozas que simbolizan tres continentes: Melchor en Europa, Gaspar en Asia y Baltasar en África. Las temáticas representan historias de Disney y Pixar, una dedicada al Portal de Belén y, como novedad, otra con el ‘ángel anunciador’. El desfile comenzará a partir de las 17.00 horas, cuando está prevista la llegada de los Reyes a la estación de tren, donde lanzarán un mensaje a los niños, que será retransmitido en directo en las redes sociales y en el perfil oficial de ‘Badajoz es Navidad’. Además de la situación sanitaria, la cabalgata está condicionada por el anuncio de lluvias y se han previsto plásticos para cubrirlas así como chubasqueros para todos los niños acompañantes, que también recibirán toallitas de gel hidroalcohólico. Se han apuntado 300, aunque estos días ha habido algunas bajas. Por la mañana, a partir de las 10.00 horas, tendrá lugar el reparto del Roscón de Reyes en San Francisco, este año sin chocolate ni regalos, para evitar concentraciones. Pero al menos no se ha suspendido.