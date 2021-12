El incremento de la incidencia del coronavirus no se ha llevado por delante la Cabalgata de los Reyes Magos en Badajoz, pero sí que ha obligado a introducir algunos cambios. Tal y como anunció el alcalde la semana pasada, este año no tendrá lugar la tradicional recepción a Melchor, Gaspar y Baltasar en el templete de la música del paseo de San Francisco con el objetivo de que no se produzcan concentraciones en este sitio. En su lugar, los Reyes realizarán este saludo al principio, cuando lleguen a la estación de tren, sobre las cinco de la tarde. Para que nadie se lo pierda, será retransmitido en directo a través de los diferentes perfiles del ayuntamiento en redes sociales.

El final del desfile, por tanto, se traslada al entorno de Puerta de Palmas atravesando previamente Pedro de Valdivia, la avenida Juan Carlos I y Prim. Estas modificaciones provocan que el recorrido se amplíe más de un kilómetro, aunque la duración será parecida a la de otros años, alrededor de unas tres horas, puesto que se intentará hacer las menores paradas posibles. La concejala de Cultura, Paloma Morcillo, ha desgranado esta mañana los detalles de una cabalgata compuesta por 300 niños repartidos entre 12 carrozas. En un principio se habían anunciado 13, pero finalmente Correos ha decidido retirarse debido a circunstancias sanitarias que les impedían participar con seguridad. Aprovechando la ampliación del recorrido, la edil ha recomendado a la ciudadanía que no se amontonen en zonas más estrechas como Carolina Coronado o Santa Marina y que se dividan por otros lugares para así garantizar la distancia de seguridad entre núcleos de personas no convivientes. Los ayudantes de Melchor, Gaspar y Baltasar serán, respectivamente, el policía local jubilado Juan José Parra, el pintor Ramón de Arcos y, como ya es tradicional, Jorge Mendoza. En esta edición, sin embargo, no repartirán caramelos, ni ellos ni ningún otro participante, todo con el objetivo de evitar que la gente se amontone. Además, este año también se mantiene el tramo sin ruido para que los niños con dificultades puedan disfrutar sin problemas de la visita de sus Majestades de Oriente y que ya se estableció en la última cabalgata que se celebró antes de la pandemia. Así, el próximo 5 de enero, las sirenas y los equipos de sonido se apagarán mientras la comitiva real recorre Entrepuentes (desde puerta de Palmas hasta el inicio de la avenida Santa Marina). Uvas y roscón Salud Pública no ha prohibido ni la fiesta de Nochevieja para los más pequeños ni el reparto de roscón, por lo que el ayuntamiento sigue adelante con ambas cosas. En el caso de las uvas, solo estará permitido quitarse la mascarilla durante el tiempo en el que suenan las doce campanadas. El 5 de enero, como ya se dijo, no se repartirá chocolate y se recomienda que las personas que vayan a por una de las alrededor de 8.000 porciones de roscón que se repartirán se la coman en casa o en otro lugar donde se respeten los 1,5 metros de distancia.