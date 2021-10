Los profesores de las Escuelas Municipales de Música de Badajoz aseguran que todos los preparativos necesarios para iniciar las clases de forma presencial están listos desde mayo. Sus contratos terminan ese mes y vuelven a empezar en octubre, coincidiendo con el comienzo de las clases, de ahí su esfuerzo en dejarlo todo «atado» antes de irse al paro: «Al ser fijos discontinuos, no hay nadie que se ponga a hacerlo en verano, y es una autentica vergüenza que a finales de octubre no hayamos empezado todavía, porque nosotros nos hemos preocupado de dejarlo todo hecho», manifiestan.

De esta manera, contradicen las declaraciones que la concejala de Cultura, Paloma Morcillo, realizó a este periódico el pasado día 8 y en las cuales se reafirmó ayer: «Nuestra intención es empezar en noviembre, aunque todavía no tenemos una fecha exacta. Soy la primera a la que le encantaría decirla, pero hay una serie de temas tanto administrativos como de personal que se están solucionando».

Los docentes, además de negar esto último, se quejan de que no han recibido ninguna comunicación oficial por su parte. Incluso afirman que han solicitado reunirse con ella, una petición que aún no ha recibido contestación. Es precisamente por eso por lo que han decidido reunirse en la plaza de España pacense este viernes por la tarde y el lunes por la mañana: «La protesta se genera por el hartazgo del paso del tiempo. Nos sentimos muy abandonados y olvidados por parte de la administración, de la Concejalía de Cultura y de su responsable».

Morcillo, en cambio, señala que la dirección de las escuelas ha sido informada «absolutamente de cuál es la situación», motivo por el cual le sorprende que organicen concentraciones, aunque las respeta.

Suspendidas

De momento, los más de 500 alumnos que ya estaban matriculados en las escuelas siguen a la espera de que vuelvan sus clases. Ahora mismo están suspendidas debido a que los profesores no han querido empezarlas de forma online, tal y como se les propuso desde el ayuntamiento: «Nos hemos negado el rotundo, es absurdo que no hayamos vuelto todavía a la presencialidad cuando todo el mundo lo ha hecho ya. Las discotecas están abiertas para que la gente vaya a bailar y a pasarlo bien, pero nosotros no podemos darles clase a los niños», se lamentan.