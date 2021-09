Los presupuestos del 2022 incluirán una partida de 150.000 euros destinada a construir un skatepark en Badajoz. Este compromiso surge después de que ayer por la mañana se reuniesen el alcalde de la capital pacense, Ignacio Gragera, el concejal de Deportes, Juancho Pérez, y el gerente de la Fundación Municipal de Deportes (FMD), Alberto Martínez, con varios representantes de este deporte: el director del Comité Nacional del Skateboarding de la Real Federación Española de Patinaje (RFEP), Daniel Lozano, el presidente de la Federación Extremeña de Patinaje (FEDEXPA), Santos Méndez, y su homólogo en el Club Deportivo Skate Badajoz, Jorge Covarsí.

Este último explica que, si la cantidad aumenta, la futura instalación podría albergar campeonatos de todo tipo e incluso ser considerada olímpica, pero no le preocupa que esta posibilidad no se materialice. En el caso de que lo hiciese, además, se dificultaría el aprendizaje, ya que el tamaño de la pista sería mucho mayor, «y el objetivo es que disfrutemos la gente de Badajoz».

Cuenta que fue Lozano quien recomendó construir esta instalación en una parcela de unos 1.000 metros cuadrados, aunque todavía no se sabe dónde. En las próximas semanas, añade Covarsí, acompañará a Martínez a inspeccionar los distintos espacios municipales donde se podría hacer.

Rampa en Las Palmeras

El gerente de la FMD y él también se acercarán al polideportivo Las Palmeras para estudiar dónde y cómo podría construirse una pequeña rampa conocida como ‘mini half pipe’, otro de los acuerdos que se alcanzaron ayer. En este caso, el coste oscilaría entre los siete y los diez mil euros, asegura Covarsí. De momento, no hay ningún plazo fijado para que estos proyectos se hagan realidad, pero lo que es seguro es que «la cosa tira para adelante».

Donde no se pudo llegar a buen puerto fue en la intención del Club Deportivo Skate Badajoz de entrar a formar parte de las actividades de la FMD, pero no por falta de buena voluntad entre las partes, sino por los requisitos establecidos. «Nos exigen una titulación que a nivel nacional todavía no existe, no hay monitores de skate, aunque es algo que está en proyecto y es probable que dentro de poco empiecen a darse cursos para ejercer como tal», indica Covarsí.

Con lo que sí que continuarán es con la formación que dan desde el propio club. La semana que viene, de hecho, empezarán con las clases de iniciación por segundo año consecutivo. Ya han completado 24 plazas y tienen a 15 personas en lista de espera.