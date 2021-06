Si Madrid quería un congreso provincial sin confrontación, en Badajoz no lo va a tener. A falta de cuatro días para que se cierre (el 9 de junio) el plazo para la presentación de candidaturas al XIV Congreso Provincial del PP en Badajoz, donde será elegido el nuevo presidente que sustituya a Francisco Javier Fragoso, se confirma que el diputado regional Bibiano Serrano competirá con el alcalde de Valencia del Mombuey, Manuel Naharro. Una confirmación que a nadie debería sorprender, pues ya existían dos candidaturas en liza hasta que se anunció la de Naharro como la “oficial” del partido. “¿Eso de que la apoya Madrid dónde lo pone?", se pregunta Serrano, quien defiende que los órganos nacionales del PP están siendo “escrupulosamente reglamentarios, como no puede ser de otra manera, y no creo que Madrid tenga predilección por nadie, sino que existe una etapa precongresual en la que lo lógico es que cada uno se posicione”. “Yo no tengo nada contra ningún compañero –recalca- todo lo contrario, es gente ganadora (en referencia a la lista de Naharro), respetable y ganadora en sus áreas, que tiene todo mi cariño y no creo que Madrid aplauda a uno y desprecie a otro, no he visto ningún documento en el que eso sea así”.

A día de hoy, el diputado regional está dispuesto a presentarse y así lo acaba de confirmar a este diario. Serrano no va a tener a su lado a dos de los históricos de los que se había acompañado en esta etapa precongresual, como son el alcalde de Fuente del Maestre, Juan Antonio Barrios, que en el último momento decidió irse con Naharro como secretario general y tampoco podrá contar con el alcalde de Lobón, Roberto Romero, de cuyo apoyo presumía ayer Naharro en las redes, con fotografía incluida. Serrano asegura ahora que había un grupo de gente trabajando pero todavía no estaba decidido quién iba a ser el candidato. “No había nada cerrado”, afirma. A pesar de todo lo ocurrido, no se siente traicionado por nadie. “Cada uno es muy libre, estamos en una época de congreso, en la que los compañeros se posicionan, con unos estatutos y un reglamento encima de la mesa y son libres de hacer lo que crean conveniente”.

La confrontación está servida, por ahora. No será por Serrano, que se muestra abierto a “hablar”, aunque asegura que aún no le han llamado ni tampoco él ha llamado a nadie para intentar conformar una candidatura de integración. “Nosotros queremos hablar con todo el mundo, la política es la palabra, estoy acostumbrado a hablar y no me voy a negar a hacerlo con un amigo y con un compañero de mi partido". Por todo ello, no cierra la puerta a que “se integre todo el mundo” y no parte de condiciones previas. “Hay tiempo”, insiste. Su apuesta sigue adelante, seguro como está de que va a conseguir los avales que necesita, pues solo son 75. “Vamos a presentar nuestra candidatura”, afirma rotundo y lo hace en primera persona del plural, aunque no desvela el nombre de quiénes lo acompañarán. “Falta por cerrar toda la candidatura, estamos en ello, pero hay alcaldes, diputados, portavoces y militantes”.

Respecto a que el PP provincial abogue por la renovación, Serrano defiende que su candidatura representa claramente la renovación del partido "por razones obvias", porque renovar no tiene nada que ver con la edad (Bibiano Serrano nació en 1960). Recuerda que no ha sido nunca presidente ni secretario general del PP. “Nosotros queremos renovación porque es necesaria”, recalca.