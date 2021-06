Ha sido desde el 2008 presidente del PP en la provincia de Badajoz, durante tres mandatos seguidos y, esta tarde de miércoles, la intervención de Francisco Javier Fragoso en la reunión de la Junta Directiva Provincial del partido ha sido de despedida, en la que ha destacado los 26 años de dedicación a la política activa y ha insistido en ponerse a disposición del partido. Este jueves ofrecerá una rueda de prensa para explicar todas sus razones.

Las convocatorias extraordinarias de la Junta Directiva y el Comité de Dirección Provincial, ambas celebradas esta tarde de forma telemática, ha fijado para el domingo 18 de julio la celebración del XIV Congreso Provincial, que tendrá lugar en Badajoz ciudad, en jornada de mañana y con formato mixto: presencial y on line, para facilitar la participación. El comité organizador está presidido por María José Solana, mano derecha de Fragoso en el Ayuntamiento de Badajoz y no será un congreso con ponencias, para que la dirección política sea única, marcada por el congreso regional, que se celebrará tras el verano. La parte expositiva se compondrá de 4 comunicaciones y 3 informes institucionales.

En cuanto al número de compromisarios serán 221 natos que, multiplicados por cuatro, dan lugar 884 electos, por lo que será un congreso con 1.105 personas, de las cuales 869 son del PP y 15 pertenecen a Nuevas Generaciones. Por las experiencias anteriores, será difícil alcanzar esta cifra, pues al congreso nacional rondaron los 800. En la provincia hay 18.000 afiliados, pero muchos no están al día y ahora se iniciará un proceso de puesta al corriente de pago.

Con la despedida de Fragoso, se abre de par en par el proceso de renovación del PP en la provincia de Badajoz, auspiciado por Madrid, que ya ha dado el visto bueno a la candidatura encabezada por el alcalde de Valencia del Mombuey y presidente de la Mancomunidad Sierra Suroeste, Manuel Naharro, tal como publicó ayer este diario, al que le acompañan otros alcaldes de municipios del entorno.

Existía otra opción en liza, al frente de la cual estaba el alcalde de Lobón, Roberto Romero, pero sus pretensiones se han desbaratado esta semana cuando el segundo de su tripulación, el alcalde de Fuente del Maestre, Juan Antonio Barrios, decidió cambiar de bando y unirse a la lista de Naharro, con quien irá para ser secretario general en la provincia.

Pero la puerta sigue abierta. Para ser candidato solo hay que presentar 75 avales y no se descartan sorpresas. Hoy la ha dado el exalcalde de Mérida, Pedro Acedo, que se plantea presentar su candidatura. «No tengo nada decidido, pero sí que sopeso esa posibilidad. Estoy pensando solo en el partido y no voy en contra de nadie», ha manifestado a este diario. Entre sus razones está que «a veces es bueno que haya otras opciones, no solo la que recomiende la dirección nacional», subraya. Como muy tarde, según dice, se pronunciará la próxima semana sobre sus planes definitivos. «Si se presenta alguna candidatura que pueda obtener buenos resultados para el partido, seguramente no me presente», añade. «Solo me presentaría en el caso de que entienda que con mi candidatura se puede mejorar la estructura provincial y todas sus competencias», concluye. Está por ver.