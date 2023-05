El Santa Teresa anuncia que el club se disolverá si no hay alternativas viables

El chicle del Santa Teresa ya no puede estirarse más. El club ha emitido un comunicado en el que afirma que el final definitivo de su andadura podría estar muy cercano. "Una vez finalizada la temporada deportiva se procederá a convocar la asamblea extraordinaria de Socios del Santa Teresa C.D. para informar a los mismos, de la finalización de la temporada y proceder si no existen alternativas viables, a la disolución de la entidad, circunstancia que debe ser validada por los socios de la entidad deportiva", reza el texto oficial de la entidad rojiblanca. Respecto a la propia asamblea, en la información facilitada por el club asegura que "en próximas fechas" se dará a conocer, día, hora y ubicación para que todos los socios puedan asistir "dada la importancia de la misma", concluye el comunicado firmado por la junta gestora de la entidad.

A principios de esta misma temporada firmó un esperpento inaudito que terminó con la expulsión del club senior de la Segunda Federación antes incluso de que el conjunto rojiblanco llegara a debutar en liga. Tras las dos incomparecencias en las dos primeras jornadas al no poder depositar el aval necesario para competir, el primer equipo, que no llegó a presentar ninguna jugadora inscrita, el equipo fue retirado de la liga, con el consecuente descenso. A punto estuvo de pasar lo mismo con el filial en una categoría por debajo. No obstante, un giro inesperado lo cambió todo. A última hora, el equipo 'B' sí presentó el aval, inscribiendo a sus jugadoras y disputó la segunda jornada que evitó la expulsión tras no comparecer en la primera. Comenzó aquí la tortuosa travesía de un club que estaba siendo sostenido por padres, amigos y familiares de las futbolistas y ha terminado este domingo, con la derrota en el derbi pacense ante el Sport Extremadura. A pesar de todos los problemas que ha tenido que padecer durante el curso, el filial del Santa Teresa ha finalizado en una más que meritoria novena posición.

Pero hasta aquí llegan las buenas noticias. Salvo un nuevo milagro de última hora, nadie se hará cargo de un club acuciado por una insostenible situación económica y que vivirá un triste final. En el recuerdo quedan sus múltiples ascensos hasta llegar a Primera División en dos ocasiones, sus dos etapas en la máxima categoría, y los grandes logros obtenidos en la última década. Tras la marcha de su columna vertebral en la plantilla, cuerpo técnico y directiva, el club protagonizó un estrepitoso proceso con varios descensos que ha acabado en este punto, al borde de su desaparición.