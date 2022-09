José Durán, entrenador del Santa Teresa B: «Nos han abandonado»

El Santa Teresa se ha agarrado con fuerza a la vida después de haber estado a punto de perderla. De hecho, se han quedado sin su activo más importante: el primer equipo, que será expulsado de la Segunda Federación tras incurrir este domingo en la segunda incomparecencia al no presentarse ante el Atlético Baleares. No obstante, el filial, punta de lanza de la cantera rojiblanca, ha podido seguir adelante in extremis y ha logrado evitar que el club desaparezca.

