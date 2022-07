Manuel Guerra: «El Santa Teresa va a competir esta temporada»

«No vamos a pasar dificultades para inscribirnos. Vamos a salir a competir con los dos equipos», expone el presidente del Santa Teresa, Manuel Guerra, después de las dudas que surgieron tras el descenso del equipo a Segunda RFEF. «Nos estamos moviendo para conseguir empresas que nos puedan ayudar, pero esto es un sinvivir», explica.

Aunque el propio Guerra afirma que la coyuntura financiera de la entidad rojiblanca es delicada, se muestra confiado en poder subsanar las deudas de la pasada campaña. «Lo importante es que salgamos de esta situación económica. Hay jugadoras a las que debemos dinero y eso siempre es una complicación, pero no hemos recibido denuncias y eso facilita la situación para arreglarlo».

El presidente del Santa se muestra, tras las críticas vertidas ante instituciones y la afición y apuntar también a otros posibles culpables, se mostró, al fin, autocrítico tras los malos resultados que le condenaron al descenso de categoría. «El presidente se ha equivocado en todo la temporada pasada. Hicimos un equipo para ascender y hemos descendido. Es un fracaso mío total y absoluto. Pero yo lo que hice fue traer a las jugadoras que me pidieron. Si me van a asegurar que las jugadoras van a ascender y no ascendemos, la culpa es mía y de nadie más», asegura.

El ascenso, el objetivo

Tras el mazazo que supuso el descenso, Guerra apunta por un retorno exprés de la categoría. Ahí no contarán con un Manuel Fernández que ya ha dejado el club y tendrán que hacer un equipo prácticamente nuevo. «La intención de este presidente es hacer un equipo para recuperar las categorías que hemos perdido. Si sigo aquí, no es para hacer un equipo de barrio», concluye.