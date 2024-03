José Luis Cantero (Badajoz, 1978) estudió biblioteconomía y documentación, trabaja en el MEIAC, pero su verdadera pasión es la fotografía. A lo largo de su vida profesional ha tenido incursiones en el mundo de la fotografía de eventos y reportajes de recién nacidos.

2012 fue el año en que probó a inmortalizar momentos de la Semana Santa de Badajoz. Han pasado 12 años y ya ha sido reconocido con varios segundos premios, algún tercero y, del que se siente más orgulloso, el primer premio del concurso de fotografía de semana santa 2023 que convoca el Ayuntamiento de Badajoz.

¿Cómo surge su pasión por fotografiar la semana santa?

Me gusta mucho la fotografía documental, sigo el trabajo de Cristina García Rodero, me gusta mucho lo que hace en torno a las fiestas populares y las tradiciones. Ella tiene parte de la culpa.

¿Cómo prepara las fotografías que va a realizar?

Normalmente estudio el procesionario que edita el ayuntamiento y sé más o menos las paradas que se van a hacer, además veo dónde me puedo colocar para hacer las fotos que yo quiero hacer.

¿Cómo define sus fotos?

Siempre pretendo captar un momento, la emoción, los pequeños gestos, la cara de una persona emocionada o la de los costaleros cuando salen en un relevo. Me gustan las fotografías humanas.

¿Cuáles son las claves para hacer la mejor foto?

La principal clave es estar en el sitio correcto, en el momento indicado. La foto perfecta no existe. Eso sí, hay que tener muy en cuenta las luces y sombras, los colores, los contrastes y, si es de noche, que haya buena iluminación para captar la estampa en condiciones.

¿Cuáles son los momentos especiales para hacer fotos de Semana Santa en Badajoz?

Me gusta el transcurrir del Jesús del Prendimiento en la plaza Alta en la madrugada del miércoles y su paso por debajo del arco del peso. El Cristo de la Angustia por el puente de Palmas tiene mucho encanto. También el Cristo de la Paz porque tiene momentos muy impactantes.

¿Cuál ha sido su momento más especial haciendo fotos?

Me he encontrado con mucha gente que te pide la foto que has hecho. El reconocimiento es el mejor regalo. Hay familias que año tras año siguen mi trabajo y que me agradecen la fotografía.