El grupo Quirónsalud está más cerca de empezar a construir su nuevo hospital en la avenida de Elvas. Ya cuenta con licencia municipal de obras, pero antes debe culminar el último trámite urbanístico que queda pendiente: la aprobación del proyecto de ejecución definitivo por parte del Ayuntamiento de Badajoz.

Hace solo unos días ha recibido la resolución favorable de la evaluación de impacto ambiental del proyecto de urbanización, que ha emitido la Dirección de Sostenibilidad de la Junta de Extremadura. Una vez que tenga el visto bueno de Urbanismo, se aprobará por decreto el proyecto de ejecución y podrán comenzar los trabajos. La licencia municipal de obras establece como fecha tope para el inicio de la construcción el próximo mes de mayo, pero se puede solicitar una prórroga antes de que venza ese plazo, en caso de que haya algún retraso.

Quirónsalud anunció su nuevo hospital -que reemplazará al de Quirónsalud Clideba de Valdepasillas- en diciembre de 2020. El grupo adquirió a Civitas la parcela de los antiguos salones Murano, con 12.000 metros cuadrados de superficie. Fue necesario el cambio de uso del suelo de hostelero a sanitario, que se hizo a través de una modificación puntual detallada del Plan General Municipal (PGM), que incluía también el cambio de suelo a únicamente sanitario o asistencial de otras 40 manzanas de equipamiento privado. Posteriormente, el ayuntamiento concedió el permiso al grupo para demoler las instalaciones del complejo hostelero, que comenzaron a derribarse en diciembre de 2021. Desde entonces, la parcela está baldía, aunque un gran cartel recuerda que se levantará un hospital en ella.

En los tribunales

No fue el único escollo a resolver. Clínica Extremeña de Salud (CES) presentó alegaciones a este cambio de uso del suelo al considerar que no respondía al interés general. Presentó un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), que no le dio la razón y acudió al Tribunal Supremo, que tampoco lo admitió, dando así carpetazo a la demanda en el verano de 2023. Mientras se resolvían los pleitos, los trámites urbanísticos siguieron avanzando y en agosto de 2022 se aprobó inicialmente el estudio de detalle.

El diseño del hospital es del arquitecto Rafael de la Hoz. Se trata de un edificio de tres plantas y un sótano, con cerca de 20.000 metros cuadrados, que contará con aparcamiento interior y en superficie. Quirónsalud mantiene la inversión anunciada: 50 millones de euros, a pesar de que se trata de un presupuesto estimado antes de la pandemia de la covid y la guerra de Ucrania.

El centro hospitalario contará con 35 especialidades médicas diferentes. Con respecto a las actuales instalaciones de Clideba, se aumentarán las camas de hospitalización de 68 a 90. Además, dispondrá de sala de hemodinámica y de una UCI completamente equipada (con 8 camas destinadas a cuidados críticos de adultos y 4 más para neonatos).

Más dotaciones

También se ampliará la capacidad de radiodiagnóstico, el bloque quirúrgico con la incorporación de más quirófanos (de 3 a 5) y una unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria, y dos salas de endoscopias con área de despertar. Además, se mejorarán la atención a los pacientes crónicos, el área destinada a oncología y las áreas pediátricas .

El traslado, según sostiene el grupo, tiene como objetivo contar con la infraestructura adecuada para dar respuesta a las necesidades sanitarias de los pacientes de Extremadura y de la vecina Portugal durante los próximos 30 años. De momento, aunque las obras podrían comenzar en unos meses, no precisa cuándo se atenderá a los primeros pacientes en el nuevo hospital.