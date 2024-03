A pocos pasos de la iglesia, mientras las campanas ya repican y se escuchan los primeros sonidos de la banda, dos adolescentes cruzan la calle con rapidez cada uno en su bicicleta. «Mi abuelo me lo ha repetido 300 veces, que no me acerque al río. Claro, como yo conocía a José María...». El barrio sigue impactado por lo ocurrido en el Guadiana. Cuatro días atrás, más o menos a la misma hora que arrancaba este domingo la procesión, un menor de 13 años desaparecía en el azud de la Pesquera mientras se bañaba con unos amigos en una zona donde está prohibido meterse en el agua. 24 horas más tarde fue hallado su cuerpo.

San Roque aún siente la conmoción, pero los vecinos volvieron a unirse en la calle para vivir uno de sus días grandes de la Semana Santa. La Borriquita salió de su templo entre aplausos y vítores para emocionar de nuevo a su gente. Los fieles no faltaron a la cita en la puerta de la parroquia para contagiarse de una procesión muy popular y muy querida. El olor a incienso invadió a los presentes. «Es un día de muchos sentimientos, por un lado estás feliz, pero por otro no puedes evitar acordarte de los que faltan», expresaba horas antes del inicio Sergio Martínez Calvo, el hermano mayor de la llamada Cofradía de la Entrada Triunfal de Cristo en Jerusalén, Santísimo Cristo de la Paz y Nuestra Señora de la Palma. Mirando al cielo Él estuvo mirando al cielo hasta el último minuto, porque aunque se esperaba un Domingo de Ramos soleado, el cielo se mantuvo grisáceo toda la jornada. Y se prevé que la lluvia amenace a medida que avance la semana. Pero, de momento, esta jornada ha sido de gozo y reencuentro. Los 283 nazarenos de la hermandad iniciaron a las 16.30 horas el recorrido por la ciudad. Y una hora antes de que el desfile llegara a la carrera oficial, uno de los puntos álgidos de La Borriquita, los pacenses ya abarrotaban la plaza de España para no perder detalle. Había ganas de pasión. ...y la banda del Cristo Rey volvió a acompañar el paso Primero fue el covid, que no les permitió ensayar, «había que hacerlo de tres en tres, manteniendo la distancia, no tenía sentido... Además aún nos daba miedo contagiarnos». Y después un problema con el local cedido por el ayuntamiento que después les quitaron, por lo que se quedaron sin lugar de reunión. Lo cierto es que hacía tres años que la agrupación musical Santísimo Cristo Rey no acompañaba al paso de La Borriquita durante el Domingo de Ramos. Esta vez han vuelto. «Nos ha costado mucho tirar de la gente, reunirnos, salir..., pero estamos muy ilusionados», cuenta Luis Miguel Silva, director de esta banda, compuesta por 74 músicos. En cuanto al problema con el local, Silva asegura que «se han puesto las denuncias pertinentes» y explica lo ocurrido: «De repente nos dicen desde el ayuntamiento que tenemos que devolverlo y llegan funcionarios y rompen las cerraduras. Nos dañaron instrumentos. El problema no está resuelto, ahí seguimos». Este Lunes Santo, la Oración en el Huerto y la Virgen de los Dolores El Lunes Santo, si el tiempo lo permite, Badajoz disfrutará de la procesión de Nuestro Padre Jesús de la Humildad (Oración en el Huerto) y María Santísima de los Dolores. El desfile partirá a las 21.00 horas de la iglesia de la Concepción con 250 nazarenos

Acompañarán a los pasos la banda de música Los Catalinos de Jerez de los Caballeros y la banda de Talavera la Real, respectivamente

Lugares recomendados: su salida del templo y su caminar por calles como Arco Agüero o López Prudencio