Que el baño está prohibido en la zona se ha repetido con insistencia. Que la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) ha tenido que llamar a la Policía Nacional en varias ocasiones para echar a jóvenes por el riesgo que supone es una realidad. Al igual que hay carteles que lo advierten. Aún así, el acceso al azud de La Pesquera, donde se produjo el trágico suceso, «es muy fácil»; se llega perfectamente caminando.

Por ello, no solo los familiares del joven de 13 años que perdió la vida mientras jugaba y se bañaba con unos amigos, sino también miembros del dispositivo de emergencia que se puso en marcha para encontrar a este menor plantean un vallado en la zona, más allá de los carteles de aviso, para que se señale aún más que el río es peligroso. «Después está la imprudencia de cada uno, pero al menos que sea difícil llegar hasta ahí». En ese azud el agua genera una cortina que a veces se usa «de tobogán».

La respuesta

¿Qué dice la CHG? Ya se pronunciaron al respecto asegurando que tomar medidas de protección es complicado porque no se puede vallar un río, e insistieron en la prohibición explícita del baño.

Y en la misma línea se manifestó este viernes el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana: «Lo que está claro es que está prohibido bañarse, a partir de ahí, todo lo demás sobra. Hay carteles y parece que la gente no hace caso».

No obstante, Quintana añadió: «Actualmente se está realizando allí una obra y se están estudiando dentro de esa obra algunas medidas, pero insisto en que lo primero que hay que decir es que bañarse está prohibido».

¿Cómo funcionó el dispositivo?

El delegado del Gobierno quiso también alabar la labor de los GEO de la Policía Nacional que participaron en el dispositivo de búsqueda. Procedían de la base de Guadalajara pero venían de la recuperación de otro cuerpo en La Rioja: «Hicieron un magnífico trabajo».

En este sentido, durante las primeras horas de la mañana del jueves hubo nerviosismo y malestar entre los familiares del menor y entre algunos efectivos locales del dispositivo. Sobre las 9.00 horas entraron en el agua con pértigas varios miembros de Cruz Roja. Pero hubo orden de que salieran; tampoco dejaron entrar a los bomberos, que ya estaban preparados. Hasta pasadas las 11.30 horas no intervinieron los GEO.

La explicación está en que cuando ha pasado una noche entera, lo que se busca es un cadáver; se da por hecho que la persona no ha podido sobrevivir cuando hay testigos que confirman que perdieron de vista al menor en el agua. En este sentido, tiene que intervenir la Policía Judicial y cuidar de que no se borren huellas del cuerpo, puesto que es necesaria la autopsia que confirme que la persona murió tras caer al agua y no previamente por algún golpe.

Los GEO no actuaron como buzos, sino que entraron en el río con el agua hasta la cintura y con pértigas para ir palpando el fondo hasta que dieron el cuerpo, sumergido en un área muy cercana a la que, según los testigos, desapareció el menor. Una barca en la orilla vigilaba que no hubiera ningún percance.