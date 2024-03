El cuerpo del menor ya ha sido entregado a los familiares y el entierro se hará esta tarde. Los padres de José, junto a numerosos allegados, permanecen en la iglesia evangélica de Filadelfia de la calle Luis de Morales, en el culto, como ellos lo llaman. Allí reciben el calor de los suyos. Y hasta allí también se han desplazado esta mañana algunos docentes del Virgen de Guadalupe para dar el pésame a la familia.

Habría que recordar que José se bañaba en la zona del azud de La Pesquera acompañado de dos amigos, también alumnos de 1º de ESO del mismo centro concertado. Uno de ellos se tiró igualmente al agua. Entre los dos intentaron rescatar al menor accidentado, pero no lo consiguieron. En la orilla había otras dos chicas que iban con ellos. Los propios adolescentes dieron la voz de alarma.

Gragera: "No me quiero ni imaginar por lo que están pasando los padres"

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, se ha manifestado este viernes sobre el suceso ocurrido en el Guadiana: "Algunos miembros del ayuntamiento acompañaron ayer a los familiares, yo estuve fuera y llegué por la tarde-noche a Badajoz. Estoy muy impactado y muy triste por lo ocurrido. Quiero mandar un fuerte abrazo especialmente a sus padres, no me quiero ni imaginar lo que están viviendo. También hay que pedir prudencia, el río tiene sus peligros y ya por desgracia hemos vivido otros episodios hace no tanto tiempo, donde tres trabajadores (de la CHG) perdieron la vida. Se necesita mucha labor de concienciación sobre los peligros que conlleva el Guadiana, que la gente no se bañe allí", expresó.