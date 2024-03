El viernes 22 de marzo el mago Christian Magritte y la terapeuta Rita Levato ofrecerán una charla en el salón de actos de la residencia universitaria Juan XXIII a las 19.30 horas. Este evento fue creado por ambos con el fin de recaudar fondos para la Asociación Oncológica Extremeña (AOEx).

La lucha contra esta enfermedad ha reunido de nuevo a estos viejos amigos. «Tenemos un peligro increíble, cada vez que nos encontramos surge algo», comenta Rita Levato. Hace ocho años contribuyeron para recoger comida que luego iría al Banco de Alimentos. «Se recaudaron cajas enormes y la gente se fue muy contenta», recuerda. Cuando ambos se reencontraron, supieron que debían volver a crear algo juntos.

Christian Magritte lo cataloga como «una gala». Realizarán algo similar a lo que hicieron hace ocho años, exponer en común varios temas que están dentro de la sociedad cómo pueden ser los miedos y los apegos. A su vez hablarán de vivencias personales y de cómo ellos las afrontan por si pueden ayudar a alguna persona. «También queremos sorprender, porque la vida es así, debemos ir improvisando cada momento porque no sabemos qué va a pasar en el segundo siguiente», explica la terapeuta.

Lo que más interesa a ambos es la dinámica con el público. Pretenden invitar a la reflexión sobre temas sociales que preocupan al ser humano y que haya retroalimentación por parte de los asistentes. «Queremos darle la oportunidad a la gente de que sepa que se puede vivir de otra manera, es un mensaje de esperanza», explica Rita Levato. «Todos somos magos, todos tenemos magia dentro, la historia es saber como encontrarla», añade.

No tuvieron dificultades a la hora de organizarlo todo. Rita Levato es también voluntaria de AOEx y no tuvieron inconveniente ni por parte de la asociación ni por parte de la residencia universitaria en la que se va a llevar a cabo la gala.

«Es nuestra segunda vez y no va a ser la última», afirma el mago. Ambos se compenetran a la perfección y cuando están juntos las ideas surgen de forma natural. No descartan seguir creando eventos solidarios que ayuden, no solo económicamente a las asociaciones, sino también a las personas que asistan a sus charlas.

La entrada a la gala se puede adquirir por cinco euros en la Sede de la AOEx. El dinero embolsado irá íntegro para que la asociación lo invierta en lo que necesite. Además de ayudar a los pacientes oncológicos de diversas formas, una parte del presupuesto de la AOEx lo destinan a la investigación de determinados cánceres que no son tan conocidos y, por tanto, no tienen un protocolo y unos tratamientos estipulados.