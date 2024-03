No llegaron a conocerse personalmente. Solo a través de cartas, y de libros y cassettes que se intercambiaban. Ella era Evangelina Sobredo Galenes, la popular Cecilia, que perdió la vida trágicamente en accidente de tráfico con tan solo 27 años, siempre recordada por canciones atemporales como ‘Un ramito de violetas’, ‘Mi querida España’ o ‘Dama dama’. Él era el gran poeta extremeño Manuel Pacheco (Olivenza 1920-Badajoz 1988). De aquella amistad nació un poema que Cecilia dedicó al autor oliventino, titulado ‘Manuel, mi niño y mi viejo’, que no llegó a convertir en canción. Hasta ahora, 50 años después de ser escrito.

El barcarroteño Francisco Joaquín Pérez González, académico de la Real Academia de Extremadura de las Artes y las Letras, lleva muchos años poniendo en valor la obra de los poetas extremeños Manuel Pacheco, Jesús Delgado Valhondo y Luis Álvarez Lencero. Es sobre todo un gran admirador de Pacheco, de quien ha realizado trabajos en braille (’Acariciando la poesía’) y hace un año sacó adelante un disco con los cantantes que habían puesto música a los versos del poeta, al que Pérez González llegó a conocer y tratar.

En un libro recopilatorio encontró la poesía que le había dedicado Cecilia y buscó el original en el archivo de la Biblioteca Manuel Pacheco de Olivenza. Con ayuda del bibliotecario, Luis Alfonso Limpo, tuvo acceso al manuscrito y a los escritos que ambos se habían dirigido. «Tiene cartas preciosas y además le habla con un respeto -Pacheco era mayor que Cecilia- y con una admiración», deduce Pérez González de las cartas de la cantautora, en las que llegó a contar que tenía en su habitación un recorte de periódico con la fotografía del poeta, «que miraba todas las noches». Le habló además de un libro de cuentos que nunca publicó.

El poema

También el poema que le inspiró rebosa admiración: «Poeta secreto como son los poetas / de palabras pequeñas y plegarias plegadas / de seres rutinarios detrás de una puerta / de gritos que le muerden la garganta. Me muero un poquito viviendo tus versos / veneno bendito mi fiel vino viejo / borracha de verbos y complementos directos / de estrofas prendidas como alfileres inquietos. Mi niño crecido inocente y perverso / mi viejo de vuelta, cándido e ingenuo / conozco tus ojos, los leo en tus versos / mirada de búho, siempre despierto. He visto tus labios murmurando sonetos / me arropan tus cantos cuando me acuesto / He bebido tus versos en este silencio / Silencio a gritos mientras gimen los muertos».

Con permiso de Teresa Sobredo, hermana de Cecilia, Pérez González ideó convertirlo en canción y acudió a Paka Manchón, con la que ya había colaborado en un proyecto anterior para una película. Paka Manchón dirige la Escuela de Música de Fuente del Maestre, es cantautora y en sus recitales Cecilia era su preferida. «Yo era adolescente cuando la descubrí». Cuando Pérez González le ofreció el proyecto «dudé un poco», pero aceptó y en media hora encontró la música, en cuyos arreglos ha contado con los guitarristas David Gallardo y Alejandro Salinas y la violinista Isabel Gallardo. Ella pone la voz, la guitarra y los coros. Cree que Cecilia «le daría el visto bueno», aunque «no he intentado imitarla, porque Cecilia es inimitable». Ha reordenado la letra, pues Cecilia compuso un poema, no una canción y ha tenido que sacar el estribillo. «Paka es muy aparente y a la semana estaba la canción hecha», cuenta el impulsor de la idea, que no es reciente, pues la primera conversación que mantuvieron ambos fue en diciembre de 2020.

La canción se transformó hace un año en disco, editado por Fundación CB, y mañana viernes (19.00 horas) se presentará en su sede de la calle Montesinos, en Badajoz. Al acto está invitado el hijo del poeta.

A la velocidad del sonido, los versos de ‘Manuel, mi niño y mi viejo’ romperán la barrera del tiempo y devolverán la voz a quienes nunca dejaron de estar porque jamás se fueron.