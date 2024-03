Botellas, latas, plásticos y otro tipo de desechos flotan sobre el agua con verdín de la fuente junto al monumento de puerta del Pilar en Badajoz. «Es un vertedero», se quejan varias personas que cruzan la pasarela de madera por la que se atraviesa desde el conocido como parque de Los Cañones hasta Ronda del Pilar.

«Es una vergüenza que esté en esta situación», opina un transeúnte, que recuerda que la fuente lleva sin funcionar desde hace «muchísimo tiempo» y que pasan los meses sin que la basura se retire. No es el único que lamenta la imagen de la fuente en varias alturas que rodea a puerta del Pilar. «Ya solo se acercan las palomas a beber, yo no dejo que mi perro ni que se asome», dice un vecino que saca a pasear a su mascota por la zona a diario.

En el paseo de ronda de la muralla se suelen concentrar grupos de jóvenes a comer y beber los fines de semana. Lo que tiran o se les cae acaba en la fuente, en la que hay vasos de plástico, botellas de vidrio, envoltorios de golosinas y comidas, bolsas de plástico... «Es sorprendente que esto se mantenga así día tras día... ¿No lo ve nadie? No es un rincón escondido, es el centro de Badajoz», comenta indignado otro ciudadano.

El estado de la fuente afea el entorno del monumento, en el que los vándalos han realizado pintadas en repetidas ocasiones, crecen las malas hierbas y cuyas proximidades se llenan de basura cada fin de semana.

El Ayuntamiento de Badajoz ha licitado un contrato para privatizar el mantenimiento de las fuentes ornamentales de la ciudad con un presupuesto de 330.000 euros, con el que se pretende que todas luzcan en perfectas condiciones.

Muchos ciudadanos no entienden que mientras tanto no se pueda poner remedio al estado de la fuente. «Por lo menos podían vaciarla, al menos sería más fácil que se limpiara», propone uno de los vecinos. «La gente es la que ensucia, pero que se mantenga durante meses la basura flotando no ayuda a que el que vaya a arrojar algo le dé un poco de vergüenza y no lo haga», coinciden quienes viven o transitan por este céntrico parque de puerta del Pilar.