Ha subido la luz, el gas, la gasolina, la cesta de la compra y ahora también el agua, en Badajoz. A partir del 1 de julio los pacenses pagarán unos 14 euros más al trimestre por la tarifa del agua. Dependerá del consumo, como hasta ahora. Así, hasta 15 metros cúbicos (que representan el 51% de los abonados), la nueva tarifa trimestral será de 36,45 euros, que son 13,40 euros más de diferencia respecto a la actual (23,05 euros) cada tres meses, es decir, 4,46 euros más al mes. Mientras que para los que consumen más de 30 metros cúbicos (hasta 60), que son el 25% de los clientes, la diferencia será de 15,83 euros al trimestre (5,28 euros al mes), pues ahora abonan 40,57 euros y pasarán a pagar 56,40 euros. Aqualia tiene unos 80.000 abonados en Badajoz.

Para poder aprobar esta subida, el ayuntamiento tiene que sacar adelante una nueva ordenanza de aguas, que conlleva la actualización de las tarifas, según ha explicado este lunes el concejal de Aguas, Carlos Urueña.

Sobre los motivos de este incremento, el responsable de Aguas ha defendido que la ley obliga actualizar las tarifas para mantener el equilibrio financiero de la concesión, pues hay que recordar que el ayuntamiento viene compensando económicamente a la empresa que se encarga de la gestión del servicio municipal. El año pasado le transfirió 5,8 millones de euros. Así figura también en el pliego de condiciones del contrato, vigente con Aqualia hasta 2044. Además, existen informes de los servicios económicos y técnicos del ayuntamiento y recomendaciones del Tribunal de Cuentas. Otro motivo de la subida es que las tarifas en Badajoz no se actualizan desde hace casi diez años, desde 2014. Entraron en vigor en 2015. Desde entonces, sólo el IPC ha subido más de un 23%. Incluso con esta actualización seguiría existiendo un déficit de 2 millones de euros. No solo el IPC, también han aumentado los costes porque los sistemas de depuración son más tecnológicos y se han acometido nuevas infraestructuras que se tienen que mantener, como los tanques de tormenta, mejoras en pedanías o la estación de bombeo que se va a realizar en Ronda Norte.

Asimismo, se incluyen en las nuevas tarifas algunos cambios que se van a introducir en el reglamento como que, a partir de su entrada en vigor, Aqualia se responsabilizará de las acometidas a la red general, que ahora son privadas. Urueña ha reconocido que las acometidas les dan muchos problemas porque en ocasiones las comunidades de vecinos tardan tiempo en arreglarlas y están en suelo público.

El concejal ha añadido que las tarifas de agua en Badajoz están "muy por debajo" del entorno. Ha citado, como ejemplo, que son un 80% más bajas que las de Promedio (consorcio de la Diputación de Badajoz que se encarga de la gestión del agua y los residuos de 160 municipios de la provincia) y el 40% de Mérida.

Fiija y variable

La tarifa del agua se subdivide en dos partes: la fija y la variable (que depende del consumo y se establece por tramos). La cuota fija actual en Badajoz es de 5,31 euros y en Promedio es de 18,68 euros. En el primer tramo de la variable, hasta 15 metros cúbicos, Promedio es más barata, pero se incrementa en los siguientes tramos. La fija de Badajoz se sube para que se aproxime al coste real del servicio (el 60% es coste fijo y el resto es variable). Ahora no llega al 16% y se pasa al 40%. En la variable se crea un nuevo tramo de 0 a 15 metros cúbicos y se aumentan los costes de forma progresiva para premiar el consumo responsable. Lo normal es que una familia no llegue a 60 metros cúbicos al trimestre (60.000 litros). Además, se establece una cuota fija de residuales, que no había, pues el coste del saneamiento representa casi el 35% del total.

Seguirá habiendo tarifa social y de familia numerosa, que prácticamente no suben, salvo a partir de los 60 metros cúbicos de consumo.

Otras razones para subir el agua en Badajoz son que se necesita una nueva ordenanza porque ha cambiado la naturaleza jurídica de las tarifas de agua, que antes se consideraban precios privados y se modificó con la nueva Ley de Contratos del Sector Público, para adecuarla a la directiva europea. Estas tarifas se consideran prestación patrimonial de carácter público no tributario. Para poder, por tanto, cambiar las tarifas se necesita una nueva ordenanza. El expediente se inicia con la consulta previa. Se publicará en la web del ayuntamiento para que durante 10 días se puedan presentar alegaciones. Posteriormente, se llevará al pleno municipal para su aprobación inicial, se expondrá al público durante 30 días hábiles y por último se aprobará definitivamente de nuevo en el pleno. Entrará en vigor 15 días después de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. Como la autorización de precios públicos está transferida a las comunidades autónomas, el ayuntamiento ha remitido a la Comisión Regional de Precios este expediente, para que dé el visto bueno a la subida de las tarifas. La documentación se ha envidado la semana pasada y la idea del ayuntamiento es que entren en vigor a partir del 1 de julio.

El concejal ha apuntado que esta actualización estaba prevista al inicio de la legislatura anterior, aunque debido a la crisis sanitaria y a la subida generalizada de los precios, el ayuntamiento siguió asumiéndola. "Pero llega el momento en el que es muy importante el desequilibrio ente el coste real del servicio y las tarifas". Una vez que se actualicen los precios, con la dotación económica que aportaba el ayuntamiento a la concesionaria se podrá aprobar un nuevo plan director para acometer obras en la red de abastecimiento y saneamiento, que se iniciará en 2025, con la puesta en funcionamiento de nuevas infraestructuras.