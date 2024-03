"¡Los costaleros de mi ciudad me piden que sea pregonero! ¡A mí, que no soy costalero!" Es lo que primero que pensó Francisco Tomás Cerezo Vacas, director del Museo de Cáceres, cuando la Asociación de Costaleros y Capataces San José de Badajoz le encomendó la tarea de anunciarles la Semana Santa. Un "regalo" y una responsabilidad que aceptó y que le ha permitido durante este tiempo conocer de primera mano la labor "sin descanso" y desinteresada que estos hombres y mujeres llevan a cabo desde hace 35 años.

"Gracias por esta lección de vida cristiana en la que compromiso, trabajo, esfuerzo y solidaridad forman los zancos de esa parihuela que lleváis con humildad y determinación día a día , y que no es otra cosa que el oficio del costal". "He llegado a sentirme, con vosotros, costalero, sin costal, sin faja y sin zapatillas", ha dicho este domingo durante el XXIX Pregón del Costalero en el teatro López de Ayala, un acto en el que uno de los momentos más emotivos ha sido cuando se ha fundido en un largo abrazo con su hijo Javier, quien, en nombre también de sus otros dos hermanos, Tomás y Lola, ha presentado a su padre como pregonero.

Hermano de san Andrés y de la Vera Cruz y ligado desde su juventud a la Hermandad de las Tres Caídas de San Isidoro de Sevilla, Francisco Tomás Cerezo ha resaltado el esfuerzo que hacen todas y cada una de las personas implicadas en la Semana Santa a través de las cofradías, un esfuerzo común que permite contemplar una "magistral puesta en escena" con la que las hermandades acercan "el mensaje del Evangelio del amor a Dios y a nuestro prójimo". "Todas son imprescindibles", ha afirmado el pregonero, quien ha querido tener una dedicatoria especial para las mujeres de las cofradías pacenses.

Para Francisco Tomás Cerezo, Badajoz es una ciudad en lo que a Semana Santa se refiere "muy particular", pues la resaca del Carnaval da paso al tiempo de Cuaresma casi "inesperadamente", haciéndolo parecer más efímero que en otros lugares. "Hasta para estos somos únicos. Y, por qué no, tenemos que sentirnos orgullosos de tener en Badajoz este atípico ADN cofrade", ha reivindicado. El pregonero ha asegurado que la Semana Santa que está por venir no será "la mejor", no porque crea que las cosas no se estén haciendo como se debieran o "porque lo nuestro desmerece en mucho de los de fuera", sino por su "optimismo obstinado" que le hace confiar en que lo que venga en el futuro será más grande. "Estamos en el camino, paso a paso".

En este sentido, ha reconocido que la Iglesia no atraviesa "su mejor momento" por la secularización de la sociedad, una circunstancia de la que no son ajenas las cofradías. "Los cofrades tenemos el deber de dar testimonio público de los que somos", por eso ha animado a hacer "ruido ante el atronador silencio del laicismo que nos está imponiendo el siglo XXI".

El pregonero, que ha dedicado unas emocionadas palabras a su madre Gloria y a su padre Paco, ya fallecido, por inculcarle la fe y los valores cristianos, ha estado acompañado en la parte musical por la Agrupación Cristo Rey, que ha abierto el acto con la marcha 'La Saeta', de Joan Manuel Serrat.

Al Pregón del Costalero han asistido, entre otros, el alcalde, Ignacio Gragera, el concejal de Cultura, José Antonio Casablanca, el presidente de la Agrupación de Cofradías y Hermandades de Badajoz, Cayetano Barriga, el de la Asociación de Costaleros y Capataces San José, Ricardo Becerra, así como representantes del las cofradías pacenses y autoridades religiosas.