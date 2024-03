Las ventajas y desventajas que pueden tener las redes sociales y los filtros en internet, algo que toca muy de cerca a la gente joven y que forma parte de su día a día. Este fue el tema principal del III Concurso de Debate Escolar de Extremadura, que tuvo como escenario el edificio Badajoz Siglo XXI. Es la primera vez que se lleva a cabo de forma presencial, según afirmó la Consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, Mercedes Vaquera, durante la ceremonia de inauguración. Son 69 colegios de toda la comunidad autónoma los que han llegado a esta primera fase, la única que se celebra en Badajoz.

Según describió la consejera, el concurso consiste en poner de manifiesto las capacidades oratorias de los alumnos y es una oportunidad para que demuestren su manejo lingüístico a la hora de tratar diversos temas, ya sea a favor o en contra.

Por ejemplo, una de las concursantes de 1º de Bachillerato, Mara Berrocal, afirmó que formarse en debate ha sido enriquecedor porque es «importante saber expresarse».

Los equipos se clasificaron en dos categorías: la A, que corresponde a los estudiantes de ESO y que debatieron sobre si se debe o no eliminar la opción de añadir filtros en redes sociales; y la categoría B, la que corresponde a Bachillerato. A este grupo les tocó debatir sobre los efectos positivos y negativos que ha generado internet.

Cada equipo contaba con cuatro alumnos que se repartieron con anterioridad el orden en el que iban a defender la posición que les había tocado. Con ayuda de sus respectivos profesores se prepararon con esmero el concurso. Aunque no todos estaban allí por gusto: «Yo he venido porque si no me suspenden», expresó una de las concursantes.

Después de la introducción de cada equipo sobre el tema escogido, se daba paso a los debates. Algunos de los argumentos a favor de los filtros en las redes sociales fueron la creatividad y su uso como herramienta para crear nuevos y divertidos contenidos. En cuanto a los argumentos en contra, la falsa percepción de la belleza y los desórdenes alimenticios que estos pueden generar. Intensas discusiones entre gente joven dieron lugar a una reñida clasificación. A mediodía apenas habían llegado al ecuador del concurso y aún quedaban más de 15 debates por realizarse.

Los resultados se conocieron a las 18.30, más tarde de lo previsto debido a algunos contratiempos en la organización que se solventaron sin percances. 16 equipos de cada categoría fueron los que pasaron a octavos de final y debatirán el 12 de abril en Mérida. De la categoría A, 13 fueron los institutos de la provincia de Badajoz los que lograron un hueco en la siguiente fase y 9 en la categoría B.

Durante la ceremonia de inauguración estuvo presente el director territorial de Extremadura y Sur de Ibercaja Banco, Jose Luis López Morales, quien cedió el espacio para que se pudiera realizar el evento. «Para Ibercaja es un orgullo poder participar en una iniciativa de este tipo, dónde los destinatarios sois vosotros, los jóvenes, el futuro de esta comunidad», declaró. El edificio Badajoz Siglo XXI ya ha acogido otros eventos de este calibre con anterioridad.

Belén Holgado, la jefa del Servicio de Coordinación Educativa, calificó el concurso como un «gran desafío que invita a buscar formas nuevas para crear y seguir aprendiendo». Han pasado dos meses organizando el evento para poder coordinar a todos los participantes. Al ser la ronda de clasificación para octavos de final, el número de asistentes ha sido mucho mayor de lo habitual, además reiteró que «es la primera vez que se celebra de manera presencial».

Vaquera, por su parte, manifestó: «Hoy en día no vale con tener el título académico, se necesitan más competencias, entre ellas la oratoria». Comunicarse es algo intrínseco del ser humano, pero hay que saber hacerlo correctamente.