Más de 400 corredores, la mayoría vestidos de negro, han participado este domingo en la carrera reivindicativa convocada en Badajoz por todos los clubes de la ciudad como forma de protesta contra la suspensión del 31 Maratón y 9 Medio Maratón Popular Ciudad de Badajoz, que tendría que haberse celebrado esta mañana y se canceló debido al conflicto entre el ayuntamiento y la Policía Local. En ambas carreras se habían inscrito 1.511 deportistas y es la segunda que se suspende en pocas semanas por el mismo problema. La anterior fue la Vuelta al Baluarte, el 28 de enero, con más de 2.500 corredores y patinadores. Hoy también había participantes en patines en la carrera reivindicativa.

Los corredores estaban citados en el complejo deportivo de La Granadilla, donde ha tenido lugar la salida y la llegada, como en el maratón. Hasta allí han ido llegando desde distintos puntos de la ciudad, muchos de ellos corriendo. En la salida, el presidente del Club Maratón Badajoz, Raúl Montero, ha querido mostrar su agradecimiento a todos los deportistas que se han presentado, a los patrocinadores de las carreras suspendidas, colaboradores, Protección Civil, voluntarios y especialmente a los trabajadores de la Fundación Municipal de Deportes (FMD), algunos allí presentes.

También estaban los concejales del equipo de gobierno Juan Parejo (con los trabajadores de la FMD) y Elena Salgado (PP), ambos son aficionados a las carreras. Así como el concejal socialista Hernán Álvarez, para quien hubiera sido su primer medio maratón.

Como no había cortes de calles, la directriz ha sido correr por aceras y cruzar por pasos peatonales. No siempre ha sido posible, porque el pelotón se ensanchaba en algunos tramos. Los participantes llevaban silbatos, cencerros y sirenas para hacer ruido. Especialmente ruidosos han sido ante la jefatura de la Policía Local, en Valdepasillas, en la plaza Alta, donde se han hecho la foto de familia delante de las Casas Consistoriales (por ser éste el lugar donde se presentó la carrera) y en la fachada del ayuntamiento. Mucho ruido y muchos gritos de "fuera, fuera".

Delante de la jefatura y del ayuntamiento, Susana Cerdán ha leído un manifiesto, en nombre de los congregados. Solo en esos dos momentos, los demás han intentado guardar silencio, salvo alguna excepción. Querían que fuese una convocatoria pacífica.

"Acaban de matar al atletismo pacense"

"Hoy nos encontramos aquí porque se ha dado el peor escenario que podíamos imaginar", comienza el manifiesto, con el que los deportistas reconocen que desde que se suspendió la Vuelta al Baluarte, "una sombra de preocupación nos persigue". Aun así han seguido preparándose para "una cita ineludible con nuestra ciudad". Ningún corredor "podía pensar que nadie se atreviera a suspender esta prueba, pero sí se han atrevido, lo que refleja una falta de respeto imperdonable al corredor, a todos, pero en particular al corredor pacense", pues "estos organismos enfrentados: Policía Local y ayuntamiento olvidan que deben estar al servicio del ciudadano y que sus sueldos se pagan con nuestros impuestos". Los corredores dicen "¡Basta ya!". Defienden que no se trata solo de una carrera, sino de "un día de fiesta en nuestra ciudad", en la que los ciudadanos salen a la calle a animar y se llenan los locales de hostelería. "Esta suspensión supone el desprestigio de Badajoz", denuncian. "Los corredores de esta ciudad hemos perdido totalmente la confianza en el ayuntamiento y en la Policía Local", expresan y hablan de desprecio y vergüenza. "Acaban de matar el atletismo pacense y su gran prueba reina, ya nadie en su sano juicio volverá a prepararla", advierten. Por último, anuncian que promoverán acciones para que el deporte en general y las pruebas más representativas del atletismo popular en Badajoz sean declaradas "servicios esenciales".

Desde Canarias

Entre los corredores los había procedentes de Barcelona, Ceuta, País Vasco y tres canarios. Son José Luis Vidales, Enrique Belerda y José María Izquierdo. Proceden de Gran Canaria. Llegaron el viernes a Badajoz para participar en el maratón. "Llevamos preparándonos bastante tiempo, años". Son maratonianos de vicio. El mes pasado corrieron en Murcia. Han terminado muchos y en otras ciudades se han suspendido, por motivos climatológicos fundamentalmente, "pero no por incompetencia", apunta José María. "Esta situación no se ha dado nunca, siempre porque han declarado alguna alerta roja, por exceso de calor, lluvia o tormentas, nunca por un conflicto entre la corporación y la Policía Local, además organizándolo la corporación, es un poco anecdótico". Aun así han estado en Badajoz porque tenían pagado el avión, el autobús desde Sevilla y el alojamiento: unos 800 euros cada uno. De todas formas no dan el viaje por perdido, porque han hecho turismo gastronómico. "Me ha encantado Badajoz, la acogida ha sido espectacular y la gente es superamable". No habían estado nunca. Tanto que creen que volverán al próximo maratón.

Rubén Márquez ha sido otro de los participantes. Es corredor habitual. "Soy militar, hago bastante deporte y me gusta hacerlo en Badajoz, mi ciudad". Se había preparado el medio maratón. Hoy se ha vestido de negro y se ha colocado el dorsal creado para esta carrera con el lema 'Atraco'. "Estamos acostumbrados ya debido a lo que ocurrió con el Baluarte, que también nos llevamos el chasco de última hora y qué mejor manera que juntarnos todos para hacer ver que hay que preparar las carreras bien".

También Nacha González-Pecellín se había preparado la carrera corta. Llegó a la Granadilla corriendo. "Me uno para manifestarme, estoy muy decepcionada porque estaba muy ilusionada, llevo preparándome mucho tiempo, hasta me habían hecho la camiseta del club Asfa, que iba a estrenar". Esta deportista era muy optimista y nunca pensó que después de lo ocurrido con la Vuelta al Baluarte, se repitiese con el maratón, "pero la gente se lo olía".

Entre los maratonianos que se habían preparado está el presidente del Club Maratón Badajoz, Raúl Montero, que se ha encargado de dar la salida y organizar a los corredores. Como maratoniano, prepararse esta prueba "es un estilo de vida, porque correr un maratón no es solo el día de la carrera, sino que son semanas, meses de entrenamiento en los que te tienes que obligar siguiendo un plan constante, sales a correr días en los que te apetece y otros no, con tiempo bueno y malo, cansado, y la maratón es como un examen". Hoy no ha habido examen. "No nos hemos examinado aunque hemos estudiado, a ver si nos lo ponen en otra ocasión". En su opinión, lo que está ocurriendo en Badajoz va a provocar que se resientan otras pruebas deportivas. "Evidentemente y de manera grave, porque el corredor después de una carrera como la de hoy va a pensar dos veces si se vuelve a apuntar". Son "dos decepciones muy grandes en menos de los meses".

No podía faltar Antonio Estepa quien, a sus 80 años, es el más veterano de los corredores pacenses. Esta vez no iba a correr el maratón, porque tiene otro en Córdoba en un mes, pero sí el medio maratón. No ha sido posible. Sí ha estado en la carrera reivindicativa e incluso ha intervenido, altavoz en mano, delante del ayuntamiento. Antonio ha recordado que a mediados de abril se cumpliría el 34 aniversario del maratón. "El maratón lo traje yo, personalmente, me preocupé mucho y lo conseguí y lo que ha pasado hoy ha sido para mí un golpe muy fuerte, lo lamento mucho, procuremos que no vuelve a suceder más".