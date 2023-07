Nuevo avance para la plataforma única en las calles del Casco Antiguo de la ciudad. Las máquinas ya han entrado en la calle Chapín, por lo que esta vía verá completada su transformación antes de que llegue esta Navidad.

La obra en esta calle forma parte del segundo de los tres lotes en los que se divieron los trabajos de plataforma única en el barrio. Este en concreto abarca las calles José Lanot, José Terrón, la plaza de San Agustín y Chapín, unos trabajos que han sido adjudicados a la constructora Ojalma por 443.041 euros.

La transformación de la calle Chapín ha comenzado a la altura de la plaza San Agustín y llega hasta el número 12 de la vía. La intervención sobre la misma se hará en dos tramos para no cortar el paso a los camiones de materiales que trabajan en la restauración del convento de San Agustín, habiéndose coordinado ambas empresas constructoras para entorpecerse lo menos posible. Se prevé que esta primera parte, si no aparecen problemas estructurales o restos arqueológicos, esté terminada en aproximadamente dos semanas.

La actuación que se está llevando a cabo consiste en demoler el pavimento existente -adoquines con arena- para, a continuación, excavar, meter nuevas canalizaciones, echar la base de hormigón y vestir la calle con dos tipos distintos de pavimento: adoquines y losas.

En la diferenciación de ambas está la peculiaridad de estas nuevas obras: esta calle será visualmente contraria a las ya existentes. En esta ocasión el adoquín se colocará en la parte de 'calzada para vehículos' y las losas, en las 'aceras'.Esto obedece a que el adoquín resiste mejor el paso de los vehículos, por lo que desaparecerá el ruido y el ‘baile’ de losas sueltas que existen en otras calles. Se hará igual en las vías que quedan por transformar.

Pedro Calvo vive en el número 14 de la calle, por lo que aún no ha llegado la maquinaria a su puerta. Ayer celebraba el comienzo de las obras. «Llevo 25 años en esta casa y nunca se ha tocado la calle. Ya era hora de que nos la arreglaran, que tenía unos baches bien grandes». Cargado con una bolsa de la compra y una malla de varios kilos de patatas, sorteó la excavadora para llegar a su hogar. «No me importa. Ahora son inconvenientes pero pronto veremos el resultado final y valdrá la pena». Violeta acaba de volver a casa tras pasar fuera el curso escolar. No se podía creer lo que veía. «¡Por fin nos arreglan la calle! Tengo mi cuarto lleno de polvo pero no importa». Es la tónica general de los vecinos.

La calle José Terrón

Por otra parte, los trabajos en la vía José Terrón están cerca de ser retomados. Esta fue la calle elegida para comenzar los trabajos pero, al excavar, apareció un antiguo colector que tenía que ser estudiado por Patrimonio. Tras el visto bueno de la consejería de Cultura, la obra continuará cuando termine la de Chapín.