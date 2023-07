Aunque no lo parezca, Vetusta Morla lleva 25 años haciendo música. «Eso ya da pie a tener fans de distintas generaciones dentro de las mismas familias», dice Jorge González, percusionista del grupo, en la media hora que tiene para atender a este diario.

Para celebrar la efeméride, la banda está recorriendo España con ‘Bailando hasta el apagón’, un show creado para grandes multitudes que tocó techo hace algo más de un año, cuando 35.000 almas corearon sus canciones al unísono en el madrileño Cívitas Metropolitano. En el -accidentado- concierto se fue la luz, lo que da título a esta gira.

González explica que a cada uno de sus proyectos se le dedica, entre composición, grabación, promoción y giras, cuatro años. «Hacemos un primer tour en el que vamos a lo grande. El segundo año lo dejamos para festivales o eventos. Es en el momento en el que nos encontramos ahora».

‘Bailando hasta el apagón’ es una extensión de ‘Cable a tierra’, su último trabajo, ese que está tremendamente influído por el folklore nacional. «Es una forma de traducir a la música el de dónde veníamos, a dónde pertenecíamos. Al sacar el disco nos dimos cuenta de que estaba mucho más allá incluso, así que contamos con músicos de diferentes zonas en una orquesta improvisada que montamos. Todos ellos tienen tradiciones diferentes pero, al final, con las mismas raíces. Esos son nuestros cables a tierra, los cables que nos conectan».

Estos músicos les acompañaron en la gira por grandes recintos del año pasado. «Al ser esta segunda vuelta más de festivales no pueden venir con nosotros pero nos dejaron una esencia que mantenemos en el directo», explica el percusionista.

«Una segunda casa»

Esta gira vuelve a poner el punto y final en Madrid pero antes, el deseo de la banda es llegar a todas esas ciudades donde antes no han estado. Es el caso de Badajoz. «Para mi Extremadura es el gran descubrimiento. Hace unos años se me fue la olla, me enamoré de un rincón y me compré una casa. He estado viviendo allí un tiempo. La conexión con Alcántara, por ejemlo, es tan grande que la cantera nos ha servido para los videoclips de ‘Cable a tierra’. Tocar en Badajoz es volver al origen. Será un concierto en el que haremos ‘Bailando hasta el apagón’ pero también recordaremos nuestros éxitos. A nivel personal, Extremadura es mi segunda casa. Tengo muchas ganas de estar por allí».