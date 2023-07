En la peluquería que regenta la pacense Débora Cañete en la barriada de San Fernando están de celebración: esta semana son los protagonistas de un artículo en la revista de moda fundada en 1892, Vogue. «No me lo esperaba para nada», afirma la estilista de cabello. Cuando lo vio, no pudo evitar compartirlo en redes sociales con todos sus seguidores escribiendo «¡mira, papá, salgo en Vogue!».

Cañete confiesa sentirse abrumada. Ella, además de peluquera, es la única formadora y educadora de una conocida marca de productos capilares en toda la región. Esto le ha valido el salto a las páginas de los medios de comunicación. «Entiendo que escogernos para protagonizar un artículo es una forma de presentarnos y de valorarnos», dice Cañete, y vuelve a insistir en que «ha sido todo una sorpresa» aparecer en una revista mundialmente conocida como es Vogue. Ahora toda España conoce que la suya es una de las mejores peluquerías del país en el trabajo ‘en color’ del cabello, y es de Badajoz.

Pasión por el trabajo

Débora ha querido ser peluquera «desde siempre», dice. «De hecho nunca he pensado otra cosa, entre mis ideales la peluquería tenía un lugar inamovible», señaló y comenzó su andadura en el apasionante mundo de la belleza a los 16 años. «Empecé desde lo más bajito y hasta el día de hoy nunca me he cuestionado el camino que elegí».

Cañete estudió un grado medio y superior en peluquería junto a un grado medio de estética y numerosos cursos relacionados con su profesión. Es una de las claves de su éxito: no dejar de formarse para ofrecer siempre el servicio más completo.

«Sí que es verdad que lo englobo todo dentro de la peluquería, pero cada especialización requiere de técnicas propias». Si tuviera que quedarse con una de las especialidades que domina, sin duda, sería el color «porque me fascina poder explorar el mundo de los colores en el pelo y jugar con sus mezclas». Cañete confiesa adorar que le otorguen facilidad y libertad para crear y poder dar color a una melena, «que el mundo sin color es muy aburrido».

De San Fernando al mundo

Esta imparable pacense consiguió abrir su propio negocio hace cuatro años, lo que califica como «una de las mejores experiencias de su vida». Cañete inenta trasmitir que en un trabajo como el suyo, cada día es una experiencia nueva, nada se repite y que lo único que puede hacer es agradecer el «habernos citado en el reportaje, es todo un ogullo que nos utilicen de ejemplo porque sí que es verdad que nuestra máxima siempre será trabajar desde el cariño». Esta joven está dispuesta a conquistar el mundo desde el barrio de San Fernando.