«El Santa Engracia siempre estará en mi corazón. Pensé que estaría de paso, pero llegué con 27 años y una hija de 9 meses, y me fui con 61 años y una nieta de 2 años». Lo cuenta María Domínguez, una de las maestras jubiladas que este jueves se ha unido a la celebración de los 50 años del colegio de la barriada de Los Colorines.

Ha sido un día de reencuentros y emociones, en los que los docentes y exalumnos que han formado parte de su historia han compartido recuerdos con los escolares y maestros que ahora pisan las aulas y pasillos en los que ellos crecieron profesional y personalmente.

«Ha cambiado mucho, para mejor. Aunque se echan en falta más niños, eso me da un poco de pena», comenta Rosi García, una de las exalumnas. Hace más de 30 años que se marchó del Santa Engracia, pero sigue pensando en él como una parte importante de su infancia. «Ser alumna de este colegio es lo mejor que me pudo pasar. Si tuviera hijos, los habría traído a este centro, sin duda», asegura después de abrazar a algunas de las que fueron sus maestras.

También Toni Picón mantiene en su memoria sus años en el Santa Engracia. «Me hacía mucha ilusión volver y recordar, porque este sigue siendo mi colegio», confiesa. «Aquí me enamoré con 8 años del que hoy día es mi marido. Bailábamos en los recreos cogidos de la mano mientras sonaba ‘Paloma blanca’», contaba entre risas.

Juan Sánchez estuvo 17 años en el colegio y pasó por todos los puestos: maestro, secretario - «por ser el más joven»-, jefe de estudios y director. Empezó dando clases en casas alquiladas a contrabandistas que servían de aula y durante los recreos veía como los obreros levantaban el colegio. Una vez construido, le tocó desembalar y colocar el mobiliario. Hubo momentos difíciles y mucho trabajo dentro y fuera del colegio, junto al padre Eugenio y un equipo de docentes que se convirtieron en una «piña» y a los que les movían la ilusión y las ganas. «Mi mayor premio es que los alumnos me recuerden cuando me ven», reconoce

A María Domínguez le ocurre lo mismo. «Siempre serán mis niños y me encanta que cuando me los encuentro por ahí siguen recordándome y demostrándome su cariño. Siempre digo que quizás no tengamos médicos o ingenieros, pero que te traten así después de tantos años es un orgullo», asegura esta maestra, a la que los antiguos alumnos no han parado de dar abrazos.

«Es el emblema del Santa Engracia», dice Jesús Hernández, secretario del colegio. Después de más de una década jubilada, hay exalumnos que cuando acuden a por algún documento al centro siguen preguntando por ella. Esta fue su segunda casa y, a veces, "la primera".

La estela de los que educaron a cientos de niños de Los Colorines y La Luneta la han seguido los sucesivos equipos, como el actual, con Pablo Sánchez a la cabeza. Continúa siendo fundamental el trabajo con las familias, con las que van a hablar para que escolaricen a sus hijos, y las acciones para combatir el absentismo. Este curso están matriculados 102 niños, pero en el Santa Engracia llegaron a ser más de 300, recuerda Vicente Fernández, director en la década de los 90. Saca pecho del que fue su colegio: forman parte de la Comisión Sanitaria de El Progreso (fue el centro piloto), del programa Mus-e y de la Comunidad de Aprendizaje.

«Se han llevado a cabo muchos proyectos para atraer a los alumnos y a las familias», asegura el exdirector, que ahora toma «cafés y cañas» con algunos de sus antiguos alumnos, «que ya son hombres hechos y derechos».

Para conmemorar el medio siglo de vida del Santa Engracia, se ha organizado una exposición de fotografías, en las que aparecen padres e hijos que han sido alumnos del centro y momentos especiales de su historia. También ayer celebraron un desayuno saludable, un grupo de escolares interpretó el himno de colegio y se disputó un partido entre estudiantes, padres y profesores.

Este colegio lleva 50 años haciendo escuela y barrio y, aunque el número de alumnos ha descendido considerablemente con respecto a etapas anteriores, el centro sigue siendo «un puntal» educativo y social y su labor imprescindible en esta zona de la ciudad. Larga vida al Santa Engracia.