Los colectivos defensores de la supervivencia del parque Ascensión, situado en la margen izquierda de la avenida de Elvas de Badajoz, han puesto esta mañana el grito en el cielo. A las 7.00 horas han entrado las máquinas y están arrasando la arboleda que aún permanecía en pie, aunque todavía sobreviven las que existen en un triángulo de este espacio verde, donde siguen altivas la gran secuoya californiana y dos largas y delgadas palmeras. Un lazo negro se está colando en los perfiles de las redes sociales con el mensaje: "Dolor por los árboles de Parque Ascensión. Los que tenían en su mano salvarlo, no se han conmovido".

El origen de este jardín se sitúa a finales del siglo XIX cuando el conde de la Torre del Fresno, Francisco Fernandez Malquesta, quiso hacer un regalo a su única hija, Ascensión, y mandó hacer los jardines, la casa de los jardineros, que todavía existe, y otra más grande y suntuosa que quedó solo en los cimientos, pues Ascensión enfermó y murió joven. El jardín se mantuvo cuidado hasta los años setenta. A partir de ese momento sufrió un lento declive.

El desarrollo urbanístico previsto en este margen de la avenida en el último Plan General Municipal, aprobado en 2007, incluyó la desaparición de esta zona verde y, para impedirla, nació la Plataforma Salvar Parque Ascensión, que durante este tiempo ha estado luchando para evitar que este parque histórico desapareciese. Sus protestas provocaron que la cadena de supermercado Lidl desistiese de implantarse en la parcela de uso comercial que ocupaba parte del jardín, después de que el Ayuntamiento de Badajoz accediese a la modificación urbanística para intercambiar este uso por otro dotacional, que es donde sigue en pie el chalet. En la parcela comercial por la que se intercambió está el restaurante de la cadena de pollo frito KFC.

Vicente Saenz Murillo vive aún en el casa de los jardineros, rodeado de vallas. Su parcela permanece con una isla en el sector en desarrollo. Esta mañana lo han despertado las máquinas. "Han entrado y han empezado a destruir todo sin avisarme ni decir nada, están tirando todos los árboles: los placos, los morales, cañas de bambú, mimosas y las palmeras, una de ellas la más alta de Extremadura. La arboleda principal que quedaba del jardín estaba ahí", cuenta disgustado. Si bien, todavía siguen en pie la gruta hecha de piedra y los restos del estanque "que ya está hecho polvo". Vicente desconoce por qué no han tocado una parte pequeña del parque. "No lo sé, porque no se comunican", lamenta. De hecho, asegura que los trabajadores estuvieron el día anterior, lo vieron pero no lo saludaron ni le hicieron el mínimo comentario. El único habitante del chalet del parque apunta que propuso que si no querían conservar el jardín, al menos trasplantasen las palmeras, pero la respuesta que recibió fue que no lo podían hacer porque "no agarraban", cuando las del club de golf han salido de este jardín "y están todas sanísimas y preciosas". "No han dejado nada", insiste.

El presidente de la Plataforma Salvar Parque Ascensión, Mariano Cabrera, no puede más que lamentar lo que está sucediendo. Según sus datos, lo que se está limpiando hoy es el terreno que ocuparán los futuros viales del sector, como figura en el plano, y el triángulo que no se ha arrasado corresponde a un edificio de viviendas. La plataforma tiene previsto esta tarde un acto en el paseo de San Francisco para mostrar las fotos y pinturas del concurso que convocó para visibilizar la situación del parque, pero conservan pocas esperanzas.. "Seguiremos luchando por lo que quede en pie pero somos conscientes de que es muy poco", señala.

A través de un comunicado, también la Asociación Amigos de Badajoz ha lamentado "profundamente el arrasamiento del Parque Ascensión". "Esta acción -critica el colectivo- representa un desprecio a nuestra historia local. No tiene sentido arrasar una masa arbórea centenaria para rehacer un nuevo parque unos metros más abajo". Esta asociación ha querido hacer llegar a los responsables y dueños de esta actuación "nuestra más absoluta decepción y falta de sensibilidad por la deforestación llevada a cabo una vez pasadas las elecciones municipales". En Amigos de Badajoz no han percibido "voluntad por parte de los diferentes equipos de gobiernos locales en reconducir la situación desde que la sociedad civil denunció el problema por el que atravesaba el parque", al tiempo que se solidariza con la Plataforma Salvar el Parque Ascensión y con quienes han trabajado en intentar socorrerlo.

Vicente sigue de cerca los avances de las máquinas. No le queda otra que "resistir".