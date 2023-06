El bando municipal que regula las fiestas de los barrios y pedanías de Badajoz, que el ayuntamiento acaba de publicar, ha generado malestar entre las asociaciones vecinales de la ciudad, que piden que se revise. «Solo esta mañana he recibido mensajes y llamadas de representantes de 18 de ellas para expresarme su indignación», aseguró este miércoles Anselmo Solana, portavoz de la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos, que aglutina a 28 de estos colectivos.

Los vecinos consideran que el bando es «desproporcionado» y están convencidos de que no se ha improvisado la fecha de su publicación, sino que ya estaba preparado y se ha esperado a que pasaran las elecciones para difundirlo, «porque sabían que les perjudicaría», reprochó Solana. Según explicó, todas las asociaciones se muestran conformes con que las fiestas de barrios y poblados se rijan por unos requisitos para garantizar la seguridad y las condiciones higiénico sanitarias, pero creen que las normas establecidas no se adaptan a la realidad, pues estos colectivos carecen de recursos para afrontar ciertas exigencias. En este sentido, como ya publicó este diario, insistió en que no pueden contratar pólizas de seguro para conciertos o mercados, ni tampoco personal de seguridad, pues su actividad no genera ingresos ni tiene ánimo de lucro.

«Vamos a ver recortadas las posibilidades de hacer actividades», lamentó el portavoz de la coordinadora, que también es vicepresidente de la Asociación de Vecinos de Valdepasillas. En su caso, este fin de semana celebran las fiestas de la barriada, para las que les ha llegado la autorización un mes y medio después de solicitarla. Según explicó junto al presidente vecinal, Pedro Ruiz, este martes tuvieron una inspección sanitaria por la caldereta que tienen prevista el domingo y han tenido que recurrir a las instalaciones del colegio de La Luz para no suspenderla. «Es la primera vez que nos pasa», se quejaron.

Las asociaciones mantendrán una reunión para abordar el bando municipal y solicitarán una reunión con el ayuntamiento, para que en el texto se establezcan criterios que puedan cumplir.

Por su parte, fuentes municipales aseguraron que el bando no introduce ningún cambio con respecto a la normativa local, autonómica y nacional ya existente en años anteriores, que se ha querido aglutinar para «facilitar su comprensión y los trámites a presentar» para la celebración de estas fiestas.