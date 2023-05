Ni hinchables ni atracciones mecánicas (carruseles, caballitos, giratorios, pista de coches...); una póliza de seguro en vigor para cubrir posibles daños personales o patrimoniales: personal de vigilancia si el aforo supera el centenar de personas y un plan de autoprotección en caso de que se prevean más de 3.000; nada de puestos de comida que no hayan sido autorizados previamente; y la instalación de barras estará condicionada al tipo de calles y anchura de las mismas.

Son algunos de los requisitos que el Ayuntamiento de Badajoz ha establecido para la organización y desarrollo de las fiestas de las barriadas y pedanías de la ciudad, que, por primera vez, se van a regular a través de un bando. Ya está en vigor y su objetivo es «unificar criterios y tener una solución general para la ciudad», según se limitaron a explicar ayer fuentes municipales. El incumplimiento de estas normas conllevará sanciones económicas, cuya cuantía dependerá del tipo de infracción y de lo que establezcan para cada caso las ordenanzas municipales y leyes autonómicas que las amparan.

El bando de alcaldía recuerda que las asociaciones de vecinos que organizan encuentros, fiestas o convivencias deberán presentar una solicitud en el Registro General del Ayuntamiento para poder llevarlos a cabo, que se deberá acompañar, entre otra documentación, por una memoria de actividades, una fotocopia compulsada del seguro de responsabilidad civil, además de las fechas y horarios para los que se pide autorización. También deberá una relación de los elementos que ocuparán la vía pública (mesas, sillas, toldos, casetas...) y un croquis con su emplazamiento concreto, además de una previsión del número de asistentes simultáneos que se espera. En caso de que se quiera instalar un escenario, se necesitará un memoria suscrita por un técnico, lo mismo que si se montan estructuras desmontables portátiles.

Si bien están prohibidos cualquier tipo de hinchable y las atracciones mecánicas, sí se permite que se instalen colchonetas o camas de saltos. En cuanto a las actuaciones musicales en plazas o calles con viviendas cercanas en las que se usen amplificadores de sonido, los organizadores deberán implementar medidas para no traspasar los límites de ruido permitido, pues en caso contrario, la Policía Local podrá suspenderlas.

Barras

Las asociaciones de vecinos o los negocios de hostelería de la zona podrán instalar barras en el exterior de sus locales, siempre que dispongan de seguro de responsabilidad civil propio y cumplan una serie de condiciones: el bar deberá seguir funcionando en el interior, los aseos tendrán que estar abiertos sin excusas y no podrán estar ancladas al suelo. No superarán los 6 metros de largo y el 1,5 de profundidad y habrá que dejar una zona de paso como mínimo de 2 metros. En las calles con tráfico rodado no estarán permitidas las barras si el ancho de la acera es inferior a los 2,80 metros.

Las barbacoas en la vía pública solo se autorizarán a los establecimientos con barras exteriores o cuando la actividad principal sea un desayuno, comida o cena y no podrá haber venta de comida o de cualquier producto envasado o manipulado sin permiso municipal. Si es así, la Policía Local o la Guardia Civil intervendrán la mercancía y denunciarán al infractor ante los servicios sociosanitarios de la Junta.

Las asociaciones de vecinos están de acuerdo con que se regulen sus fiestas y se exijan unas mínimas condiciones higiénico-sanitarias y de seguridad, pero creen que los requisitos de este bando de alcaldía son «muy estrictos».

«No sé si cuando se ha hecho se ha pensado en las asociaciones vecinales o en otro tipo de entidades, porque piden cosas que se escapan a nuestros recursos», señaló Anselmo Solana, portavoz de la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos de Badajoz y Pedanías, que aglutina a 28 colectivos. En este sentido, aseguró que es inasumible para ellos contratar personal de vigilancia, aunque en muchas de sus actividades se supere el centenar de asistentes, o contratar un seguro para un mercado artesano.

Agilidad en los permisos

«Todos somos voluntarios y todo es gratis; somos asociaciones de vecinos, no nos pueden pedir lo mismo que a una empresa», se quejó Solana, que también es vicepresidente del colectivo vecinal de Valdepasillas. En este barrio celebrarán sus fiestas del 2 al 4 de junio -igual que Las Vaguadas- y, pese a que solicitaron la autorización al ayuntamiento para sus actividades en la vía pública el pasado 17 de abril, aún no han tenido respuesta. «Nos plantean requisitos, pero lo que debían era ser más ágiles», reprochó el representante vecinal, que reivindicó más ayudas y menos trabas para el movimiento vecinal.

«Solo queremos fomentar la convivencia y el sentimiento de pertenencia a los barrios. Hay que marcar unas condiciones, pero no dificultarnos la organización, porque al final solo vamos a poder hacer exposiciones», lamentó.