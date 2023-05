El PSOE conserva la mayoría absoluta en la Diputación Provincial de Badajoz tras las elecciones municipales del 28-M, pero pierde cuatro diputados con respecto a 2019. Así, los socialistas pasan de los 20 diputados que han tenido esta pasada legislatura a 16. Mientras el PP, aunque sigue en minoría, recupera peso en la institución provincial y casi duplica el número de representantes: de 6 a 11. En las elecciones de 2019 perdió cuatro (incluyendo al diputado que se pasó a Vox).

Ciudadanos, que entró por primera vez en la diputación pacense hace 4 años con un diputado, se queda sin representación, por lo que vuelve el bipartidismo a la institución provincial..

Tampoco han conseguido tener presencia Unidas-Podemos-Izquierda Unida, Vox, Siempre Don Benito (que ha irrumpido con 8 concejales en el ayuntamiento dombenitense), Juntos por Extremadura y X Mérida (que ha obtenido dos concejales en la capital autonómica).

Los socialistas han obtenido en estos comicios 165.407 votos en la provincia pacense (el 43,50%), lo que supone un 44,4% menos que hace cuatro años, cuando logró 180,609 sufragios (el 47,94%). Por su parte, el PP, que en 2019 contabilizó 112.806 votos (el 29,94%) ha sumado este 28-M 140.067 apoyos (el 36,83%), lo que supone un incremento de casi el 6,9%. De momento, no se han facilitado datos del resultado de las votaciones por partidos judiciales (en la provincia de Badajoz hay 14).

El secretario provincial del PSOE, Rafael Lemus, declinó este lunes valorar los resultados. Tampoco lo hizo el presidente de los populares de la provincia, Manuel Naharro.

La sesión plenaria de constitución de la nueva corporación provincial está prevista a finales de junio, aunque aún no hay fecha concreta, pues antes deben estar constituidas las de todos los ayuntamientos de la provincia. En el mismo pleno, tras tomar posesión de sus cargos, se elegirá al presidente de la Diputación de Badajoz para los próximos 4 años. Las dos últimas legislaturas este cargo lo ha ostentado Miguel Ángel Gallardo, que ha revalidado su mayoría absoluta en Villanueva de la Serena este domingo. Antes de los comicios no aclaró si optaría o no a un nuevo mandato en la institución provincial. Sus predecesores no han estado más de 8 años.

Será la Ejecutiva Provincial del PSOE la que haga la propuesta de la presidencia de la diputación y la de los diputados, que deberá recibir el visto bueno de la Ejecutiva Federal.