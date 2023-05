No solo había que abrirles la puerta a que pudiesen votar, como se hizo en 2018 tras la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg), con la que se recuperó el derecho al sufragio de las personas con discapacidad intelectual. Además había que facilitarles el camino para que disfrutaran por segunda vez de la 'fiesta de la democracia'. En Extremadura son 4.000 los beneficiarios para quienes se han mejorado los medios a su alcance.

Más de 30.000 carteles de señalización de fácil comprensión se distribuirán el próximo domingo entre los colegios electorales. De esta nueva cartelería se beneficiarán personas con discapacidad intelectual y también mayores, aquellos que tengan dificultades para leer o ciudadanos que acudan a las urnas por primera vez y no tengan muy claro el procedimiento. Todo está escrito y señalizado en los carteles: desde la situación del censo, las papeletas, las cabinas y la ubicación de las urnas.

Para probar su efectividad, la Delegación del Gobierno en Extremadura ha organizado este miércoles sendos simulacros de la jornada electoral en Badajoz y en Cáceres, en colaboración con Cermi, para personas con discapacidad intelectual y cognitiva.

Salvador Ponce votará en el colegio Manuel Pacheco de Badajoz y tenía claro qué debe hacer el domingo. «Ya sé a quién voy a votar y todo». Llevará sus sobres preparados. No es la primera vez que vota y ayer comprobó que los nuevos carteles pueden ser útiles. Salvador reconoció que la primera vez «me costó trabajo».

Como presidente de mesa actuó Borja Carretero. «Lo está haciendo genial», constató el vocal que lo acompañaba. Conocía el procedimiento al dedillo: «Lo que tengo que hacer es sentarme, esperar a que vengan los votantes, me dicen el nombre, reviso el DNI, se lo digo a mis compañeros, les pregunto si van a votar en la blanca o la rosa, cojo el sobre, veo si está todo bien, le digo ‘vota a elecciones locales’ y la siguiente ‘vota a elecciones autonómicas’, se retira y pasa al siguiente». A Borja le encantó la experiencia «porque ves la alegría de las personas que llegan a votar, antes no podían y ahora sí pueden, no solo se ha conseguido que tengan derecho al voto sino que puedan ser presidente de mesa, vocal u otras funciones que se le deleguen».

Menos claro lo tenía Sergio Rodríguez, a quien le compete una mayor responsabilidad, pues será presidente de una mesa electoral, no simulada, si bien ayer no sabía si era titular o suplente. «No lo he mirado porque tengo la agenda muy ocupada, con cursos y cosas». Sí sabe que tiene que estar el domingo a las 8.00 de la mañana en el colegio San José de Calasanz. No le importa que sean muchas horas «porque todo tiene su recompensa».