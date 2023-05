La tarde en la Feria del Libro ha estado marcada por la variedad de temáticas sobre las que versan las obras de los autores que han pasado por las instalaciones de la misma.

El periodista Fernando Rueda ha presentado en la carpa de conferencias ‘Secretos de confesión’, su segunda novela escrita mano a mano con Mikel Lejarza, ‘El Lobo’. «Hay muchas generaciones que ya no saben no solo quién es él sino la historia que tenemos detrás. Hay que seguir contándola para reconocer lo que no se ha hecho aún», dijo Rueda, máximo especialista español en asuntos de espionaje. En este libro le da voz a las personas alrededor de la vida de Lejarza, sus hermanas, sus padres, su pareja... con ellas forma un relato que sigue desvelando secretos y caras aún desconocidas del espía infiltrado en ETA.

César Bona cambió el tercio y presentó en la feria ‘Educación sostenible’. «Hay muchas cosas que tienen la misma importancia en la educación que los contenidos, como por ejemplo la salud física, social y emocional, las propias emociones y el respeto al lugar donde vivimos». El educador y escritor invitó a los presentes a reflexionar sobre el papel de las escuelas en la sociedad, así como en el tipo de educación que se quiere inculcar en los niños. «A veces hay que plantearse las cosas para hacerlas correctamente, no hay que seguir la inercia».

En la carpa gráfica ha hecho las delicias de los presentes un amabilísimo Toni Caballero, ilustrador, que presentó ‘Backhome’. Este reivindicó el papel del manga en la vida de los lectores y aseguró que este tipo de literatura está «en su mejor momento». Caballero también ha puesto en valor la celebración de ferias del libro como la que visitaba. «Es la primera vez que vengo a Badajoz, a ver qué me descubre».