En las elecciones municipales de 2019 en Badajoz fue cabeza de lista de Ciudadanos. La formación naranja obtuvo cuatro concejales, que le valieron para firmar con el PP un acuerdo de alternancia en la alcaldía, que ahora ocupa, en el segundo turno. Ignacio Gragera (Badajoz, 1982) se pasó en diciembre al PP y desde entonces es su candidato.

-¿Por qué elige el campo de rugby de la Granadilla para la foto?

-Porque he pasado muchos años de mi vida jugando a rugby y le tengo un cariño especial.

-¿Cómo se encuentra? ¿Con qué ánimo empieza la campaña?

-Bien. Con mucha ilusión, muchas ganas y muy contento de compartirla con todos los compañeros de la candidatura.

-Parece más serio que meses atrás.

-No sé. Yo no lo percibo así.

-Parece menos libre.

-Para nada. Me veo como siempre: con ganas. Han sido meses muy intensos en los que he hecho muchas cosas y eso puede influir. Pero yo me noto contento.

-No es igual una campaña electoral con el PP que con Cs.

-Todas las campañas son diferentes. Ahora tengo mucha más experiencia, mucho más conocimiento de la Administración y las cosas más claras. Eso es importante para una candidatura y para cualquier político que quiere hacer cosas por su ciudad.

-¿Tiene las cosas más claras ahora que hace cuatro años?

-Sí. Tengo detectados con más certeza los problemas, las dificultades, lo que podemos hacer y lo que no es tan sencillo de hacer. No juzgo tan a priori como antes porque conozco más la casa y la Administración. Después de dos años muy complicados con la pandemia en los que hemos tenido que recortar tiempo al tiempo, tengo mucha más experiencia y conozco mejor la situación.

-¿Cree que los electores van a entender que cambiase de partido?

-Yo creo que sí. Lo he dejado claro. He contestado una y otra vez con las razones y los motivos y creo que lo van a entender.

-En el PP hay quien lo considera un intruso. ¿Lo ha sentido así?

-No. A mí me han hecho sentir en el PP como uno más desde el minuto uno. Me he sentido muy arropado, muy querido y muy apoyado por todos los que nos rodean en esta candidatura. Por María (Guardiola), por el presidente Núñez Feijóo y por todo el partido.

-¿Por todo el partido se siente respaldado?

-Nadie me ha llamado para decirme que no cuente con él y que no tengo su apoyo. Estoy encantado de haber recibido este cariño.

-Nuñéz Feijóo viene mañana jueves a Badajoz. ¿Necesita su respaldo?

-No creo que necesite el respaldo sino que es una muestra de cariño y de compromiso con Badajoz y con Extremadura, con María y conmigo. El presidente podría haber iniciado la campaña en cualquier otro sitio donde dan más votos y ha decidido venir a apoyar al PP de Extremadura y de Badajoz para que consigamos alcanzar los objetivos electorales. Eso hay que agradecérselo. No es fácil empezar una campaña tan lejos de Madrid.

-Si Cs no hubiese firmado con el PP el reparto de la alcaldía, si usted no hubiese sido alcalde, ¿cree que hoy sería candidato del PP?

-Esos escenarios no me los planteo. La vida es como es y te lleva donde te lleva. Estoy muy orgulloso de que hayan pensado en mí para liderar esta candidatura porque tenemos la idea de ciudad muy clara, la gente para llevarla a cabo y sobre todo la ilusión de seguir trabajando por Badajoz. Ese es el único escenario que me planteo, el real. Los otros no son reales. Yo soy muy práctico.

-Sus contrincantes se van a ensañar en la campaña electoral con su transfuguismo. Lo sabe, ¿no?

-Si el que yo haya decidido ser candidato por otra formación política es lo único que van a decir de mí, allá ellos. La gente de Badajoz está pensando en qué se propone para la ciudad, cuáles son los proyectos que cada uno tiene y qué ha sido capaz de demostrar en el tiempo que ha estado en el gobierno.

-Se le dan bien los malabares

-Sí.

-No es una metáfora.

-(Se ríe). Ahora lo pillo. No, es verdad. En mi época de universidad aprendí a hacer malabares.

-¿Y practica?

-De vez en cuando cojo naranjas y patatas en casa para que no se me olvide. No soy un grandísimo experto pero me gusta, me relaja.

-La candidata de Cs, Ángela Roncero, ha sido especialmente dura. Habla de traición y dice que si usted fue capaz de traicionar a los suyos, qué no hará con los ciudadanos.

-Yo no hablo de gente que traspasa líneas personales y miente.

-¿Cómo ve el nuevo Cs?

-No me corresponde a mí pronunciarme.

-En el PSOE han acuñado el ‘ayuntamiento de los líos’. ¿Ha sido un mandato complicado?

-Ha sido un mandato en el que se han aprobado presupuestos, planes de impulsos, se ha movilizado parte del ahorro municipal, se ha actuado en todos los barrios y se han desencallado proyectos que llevaban años con dificultades burocráticas, todo con una pandemia de por medio. Que a alguno le interese poner el foco en los supuestos líos y no en las realidades y proyectos que hemos llevado a cabo, habla de ellos, no de nosotros. Yo estoy en que El Campillo ha arrancado, que la plataforma única se abre paso en el Casco Antiguo, la Galera y Santa Catalina se han recuperado y las instalaciones deportivas en los poblados. Hemos mirado por todo y por todos y nadie puede decir lo contrario.

-El presidente Vara los ha llamado inútiles por la obra de la piscina.

-No sé qué le pasa al presidente de la Junta de Extremadura, pero algo le pasa. No sé si son nervios, pero no es normal que pierda los papeles como los está perdiendo. No es la primera vez que lo hace y es impropio de una persona no solo por el cargo que ostenta, sino de su edad y madurez. Todo se pega y Pedro Sánchez y Ricardo (Cabezas) ya traspasaron esas líneas de los insultos y ataques personales. Ahora le toca a Guillermo. Representan lo mismo.

-¿Por qué una candidatura tan renovada? ¿Por qué no ha contado con concejales con experiencia?

-Era el momento de dar un nuevo impulso al ayuntamiento, aun reconociendo y alabando la dedicación de todos los concejales que han trabajado por Badajoz los últimos años, especialmente aquellos que ha dado lo mejor de su vida profesional a la ciudad. Pero consideramos que se abría una etapa nueva y buscamos personas diferentes para dar un nuevo impulso y una nueva visión a lo que queremos hacer con Badajoz, para seguir transformándola, como se ha hecho desde la época de Miguel (Celdrán) e intentar hacerlo con savia nueva.

-¿No ha sido una imposición de la dirección provincial?

-Es una decisión de todos, del partido en su conjunto. Una decisión meditada pensando en lo que creemos que es mejor para la ciudad y reconociendo el trabajo que se ha hecho de aquí para atrás.

-Desde que Celdrán se fue del ayuntamiento el PP ha ido perdiendo concejales cada cita electoral. ¿Confía en cambiar esa tendencia?

-Soy consciente del reto que tenemos pero soy muy optimista. Por supuesto estoy convencido de que vamos a ganar estas elecciones. No tengo ninguna duda.

-¿Qué encuestas manejan?

-Siendo absolutamente sincero, hemos estado desde el minuto uno pendientes de hacer cosas, en el ayuntamiento y de pensarlas para el programa. No nos hemos parado ni un segundo a pedir una encuesta.

-¿Gobernará con Vox si es la llave?

-El objetivo hasta el 28 de mayo es la mayoría absoluta. De lo único que voy a hablar es de intentar ganar con mayoría suficiente para poder gobernar y llevar a cabo nuestro proyecto. Es lo que voy a repetir una y otra vez por mucho que me preguntéis.

-¿La división de la derecha les perjudica?

-No tiene por qué. Tenemos que empezar una campaña con propuestas, perfiles, ilusión y ganas. No nos importa que haya 3, 4, 5, 6, 10 o 12 partidos, porque lo que tenemos que hacer es convencer y el votante decidirá si quiere darnos la mayoría suficiente para gobernar solos.

-¿Ve a Joaquín Parra sentado en el salón de plenos?

-No. Solo veo a 14 concejales del PP como mínimo gobernando la ciudad.

.¿Cuáles son los pilares de su programa?

-La obra de los márgenes del río ha sido un gran eje transformador de la ciudad y tiene que completarse con el parque de El Pico, un gran auditorio, el molino de los Moscoso y el Museo de la Ciencia en la antigua Fábrica de la Luz y una playa fluvial. También la vivienda, porque en las últimas semanas ha habido polémica con la Inmobiliaria Municipal, pero es la única entidad que ha construido vivienda pública asequible en los últimos 20 años en muchos barrios y en los poblados y vamos a seguir haciéndola. La cultura, con la escuela de danza, la recuperación del ala cerrado del López de Ayala, el Museo de la Semana Santa y ampliar los espacios públicos con circuitos culturales y expositivos. Y la accesibilidad, no solo con plataformas únicas sino el embellecimiento de grandes avenidas como la reforma integral de Carolina Coronado -que he visto que el PSOE ha copiado- y el eje de la avenida de Huelva para un gran bulevar que una Conquistadores con el Casco Antiguo.

-¿Que queréis hacer en Carolina Coronado?

-Una avenida más humana, enfocada hacia el peatón, con plataforma única y que sea un gran bulevar de acceso a la estación de tren.

-¿Vais a quitar los 6.000 rosales?

-Seguramente sí. Vamos a transformar la avenida. Ya veremos cómo queda el proyecto.

-No lo puedo creer. Costaron 180.000 euros.

-Bueno. Pero las cosas se valoran, se ven y nosotros creemos que hay que transformar esa avenida y convertirla en un bulevar, que pasa por utilizar la zona central y ampliar los laterales hacia las zonas peatonales. Así son los bulevares del siglo XXI.

-Su programa contiene proyectos que ya prometieron y no se han llevado a cabo, como el autobús del aeropuerto, la piscina de Gévora o el aparcamiento de Valdepasillas.

-Se está redactando el proyecto y los plazos son los que son. Siempre habrá proyectos en marcha y lo importante es tener claro qué quieres hacer y contar con financiación. Los que se han incluido en los planes de impulso se van a hacer, es cuestión de tiempo. Nunca vas a decir que ya has hecho todo. Eso es imposible. Nunca vas a tener el tiempo suficiente. Lo que más me gusta de la política es la capacidad de idear cosas y verlas reflejadas. Hemos hecho muchísimo. De hecho nos achacan que tenemos la ciudad levantada por obras. Lo entiendo, pero si nos paramos a pensar cuándo es el mejor momento para empezar algo, seguramente no lo empezaríamos nunca.

-¿Si no logra la alcaldía cree que el PP se lo perdonará?

-Solo me planteo ganar y ganar con mayoría suficiente.

-¿Si no logra la alcaldía será el final de su trayectoria política?

-Solo me planteo ganar con mayoría suficiente, porque tenemos el proyecto, gente e ilusión.

-¿De verdad lo confunden con uno de los Morancos?

-Cuando estaba más gordito. No me sentó bien.

-¿Por qué no?

-¡Me saca 30 años! También me han dicho que me parezco a Javier Clemente.