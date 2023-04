Más de 200 vecinos se echaron ayer a la calle en la pedanía de Novelda del Guadiana, que depende del Ayuntamiento de Badajoz, para manifestarse contra su alcalde pedáneo, José María Bueno, del PP. Se da la paradoja de que la protesta -con una participación destacable, si se tiene en cuenta que Novelda no llega a 900 habitantes- fue convocada por la asociación vecinal, que reactivó Nuria Romero, que ahora el PP ha incorporado ‘in extremis’ a sus filas para sustituir a Bueno tras las elecciones (si gobierna), una decisión que el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha tomado el día antes de la protesta.

Romero ya no está en la asociación de vecinos y ayer fue una más de la protesta, «que es contra la gestión de José Mari», comentó. «Yo quiero que mi hijo viva en la Novelda que va a ser», defendió. La decisión repentina del PP podría interpretarse como un intento de los populares de desbaratar la manifestación, pero la desconvocatoria tendría que haberse sometido a la asamblea de la asociación de vecinos, «porque realmente este hombre, por la gestión tan nefasta de estos 7 años, se merece darse cuenta de que el pueblo no lo quiere», señaló la presidenta, Begonia Martínez.

CON PANCARTAS// Los noveldeños estaban convocados a las 19.00 horas y comparecieron con pancartas y megafonía. Sus testimonios fueron de lo más variado. Juan Ruiz, de la Asociación de Bailes Acunova, cogió el micro para contar que pidió al alcalde que repusiese las mesas de la caseta municipal para poder sentarse y así no tener que llevarlas de casa y su respuesta fue que no porque se rompían. «Si todos los políticos contestasen lo mismo, seríamos tercermundistas».

Mercedes Díaz Muñoz es vendedora ambulante. Novelda no tiene mercadillo desde junio de 2022, cuando llegaron varios policías y denunciaron a los ocho comerciantes porque no tenían licencia. «Llevo 10 años aquí y nunca se nos informó de que la necesitábamos». Pero había una ordenanza nueva y se la requirieron. Los multaron con 180 euros aunque después se solucionó a través de Acaex. Se abrió un plazo para solicitar licencia y solo se presentó ella, porque la tasa es de 600 euros al año, en un pueblo tan pequeño.

Otra vecina, Teresa Noguera, criticó que el ferial «toda la vida» estaba en la entrada del pueblo, cerca de la plaza principal, donde se organizan todas las actividades. «La gente quiere seguir teniendo su feria de siempre». Pero el alcalde, «no sé con qué interés», la trasladó en septiembre pasado al final del pueblo, «donde no hay nada». «Todos los feriantes se han quejado», aseguró. No son las únicas quejas. Además, el camino del cementerio se arregló hace 3 años pero no se colocó acera «y ya está intransitable», carecen de zonas verdes «decentes», se han podado todos los árboles que rodeaban la pedanía, faltan bancos y papeleras y las instalaciones deportivas tienen problemas de mantenimiento, como también se debería sustituir la red de abastecimiento de agua, que es la original de cuando se creó Novelda. «Tenemos los mismos derechos que el resto de Badajoz», reclamaron en su manifiesto.

La presidenta de la asociación de vecinos (que tiene 250 socios), explicó que se reactivó «por la situación que se vive en el pueblo». Pidieron cita a Gragera, pero no se reunieron hasta el 31 de enero. «Les contamos todos los problemas con documentación. Ese día «se hicieron los sorprendidos» y su respuesta fue «que iban a trabajar por solucionar nuestros problemas». Esperaron dos meses y el 31 de marzo convocaron una asamblea, donde se decidió la protesta. Después de lo de ayer, tienen claro que gane quien gane en el Ayuntamiento de Badajoz, apoyarán al nuevo alcalde pedáneo, que no será el de ahora. «Ya hemos ganado».

La respuesta del alcalde

De primeras, el alcalde pedáneo de Novelda, José María Bueno (PP), fue reacio a entrar a valorar la protesta de sus vecinos. Pero no tardó en responder para defender que todo de lo que lo acusan tiene su explicación y que no es él el culpable. No lo pueden culpar -dijo- de los cortes de electricidad, que competen a Endesa, ni tampoco de la mala cobertura de la telefonía móvil, porque además aseguró que él fue el responsable de que Movistar colocase una antena.

Respecto a que no se celebre mercadillo, relató que Novelda es uno de los tres poblados que puede tenerlo. Está fijado los miércoles, pero ningún vendedor ambulante ha solicitado licencia. Normal, si les cobran 600 euros, que son los que marca la ordenanza municipal de Badajoz, la misma cuantía que para los mercadillos de Badajoz ciudad, que tiene 150.000 habitantes. Bueno respondió que él no es responsable de la ordenanza. «Las tasas no las pongo yo», dijo y entiende que en los poblados se pague igual que en Badajoz, como ocurre con el mercadillo de Cerro Gordo, que es un barrio. No entró a valorar si esta tasa no es justa para una pedanía. «No hay mercadillo porque los comerciantes no han pedido licencia, yo no he hecho la ordenanza, no es culpa mía». Respecto al traslado del ferial, de lo que también se quejan sus vecinos, explicó que se hizo porque no hay punto de enganche de luz y se ha llevado donde está el transformador. Además se ha hecho un parque en la anterior ubicación. «Las cosas hay que explicarlas y el que las quiera entender, las entenderá», adujo.

No deseaba entrar en polémica. «Cada uno tiene que protestar por lo que crea, aunque no tienen razón». En su opinión, la protesta de ayer tiene que ver con «temas políticos», por la proximidad de la campaña electoral. Bueno no se dio por aludido y si deja la alcaldía es por elección propia, porque «mi ciclo ha terminado». La razón que esgrimió es que tiene que dedicarse a sus negocios «que tengo mal atendidos». Pero no ve lógico que el PP lo sustituya por la impulsora de la asociación de vecinos que ha promovido esta protesta. «Blanco y en botella».