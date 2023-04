Miguel ha estado rodeado esta mañana de domingo de familiares, compañeros de trabajo, de amigos y "amigos de amigos". En la avenida de Huelva de Badajoz se han juntado alrededor de 250 personas para apoyarlo. "Gracias por venir". Con esta frase y un abrazo apretado, también emocionado, recibía a todos los que iban llegando. Juntos han recorrido la avenida en dirección al paseo de San Francisco, donde han continuado, con frases como "No al maltrato infantil" y "Los niños, lo primero".

La convocatoria partió de un grupo de amigos de Miguel "que viendo la situación que llevo atravesando desde hace 4 años han decidido hacer un llamamiento a quienes me conocen para apoyarme y hacer un manifiesto público sobre lo que estoy viviendo", cuenta el afectado. Lo que han pretendido con esta manifestación es que "se proteja a mi hijo y que haya más justicia, sobre todo más protección".

El hijo de Miguel, que no estaba en la avenida de Huelva, tiene ahora 9 años. Cuando sus padres se separaron tenía solo 5. Hace 4 años Miguel decidió divorciarse de su mujer tras 7 casados y pidió la custodia compartida. Al día siguiente -según cuenta- recibió la primera denuncia por violencia de género. A partir de ese momento, "prácticamente una al mes" por quebrantamiento, agresión física, amenazas o coacciones. Miguel comenzó a protegerse con grabaciones que le sirviesen de prueba. Fue entondes -siempre según su versión- cuando empezó a denunciarlo por maltratar al niño. No ha habido aún ninguna sentencia. Miguel sí tiene informes de los psicólogos forenses adscritos al juzgado que apoyan la custodia para el padre y autos "que demuestran todo". A su vez ella está procesada por denuncias falsas. Ningún procedimiento judicial ha culminado. Según Miguel, también está en investigación por fraude y obstrucción a la justicia "porque se ha dedicado a suspender sistemáticamente todas las declaraciones y procedimientos en los que se veía inmersa".

Ahora está pendiente de la modificación de medidas, pero cada vez que se propone presenta nuevas denuncias, asegura. Miguel la pide porque cree que su hijo está corriendo peligro. Dada la situación, ahora reclama la custodia completa. "La custodia compartida en esta situación no es viable, porque no hay entendimiento entre las partes". Asegura que su hijo está "ahora mejor", desde que puede verlo, pues en 3 años no ha podido hacerlo de manera intermitente.Puede estar con su hijo de lunes a miércoles y fines de semana alternos, según la sentencia de divorcio, "el problema es que no se ha cumplido".

"No estamos aquí para manifestarnos en contra de nada sino para hacer público lo que está viviendo, porque Miguel sufre por su hijo y como padre que es tiene que luchar por el niño", apunta Catalina Hernández, amiga de Miguel, que ha promovido esta convocatoria. "Para mí es como mi hermano, llevo con él luchando desde que empezó esto, porque ha sido una pesadilla". Están pidiendo, en primer lugar, que se proteja al niño que, en su opinión, puede estar corriendo un riesgo. "Queremos que Miguel tenga la custodia y el niño, una vida estable que se merece, porque está sufriendo las secuelas de esta disputa de adultos". Con esta manifestación "buscamos el apoyo de la ciudadanía, el juzgado está haciendo todo lo posible pero se está obstaculizando a la justicia, está buscando la forma de que el juicio no se celebre".

En la convocatoria ha participado Analía Clevacliado, vicepresidenta de la Asociación por los Derechos de los Niños Custodia Compartida Extremadura, a la que pertenece Miguel. Este colectivo justifica su presencia y su apoyo en que "estamos en contra de todo tipo de maltrato, venga de quien venga".