Quizás su cara no os suene, pero si escucháis su voz os podréis teletransportar a algunas de vuestras series, películas o incluso videojuegos favoritos. Jara Luna es una actriz de doblaje extremeña que ha trabajado con empresas como Disney, Netflix o HBO Max. Su voz se puede escuchar en series como ‘You’, ‘Han Solo: Una historia de Star Wars’, ‘Falcon el soldado de invierno’o ‘Willow’, en películas como ‘Vengadores: End Game’ y ‘Un pliegue en el tiempo’ o en famosos videojuegos como ‘Resident Evil’ o ‘Valorant’.

Cuenta que desde pequeña supo que quería dedicarse al doblaje. «Siempre me he montado mis propios teatros, cortos con mis amigas o guiñoles para entretener a los vecinos». Le gustaba mucho imitar las voces de las series y películas y cuando estaba en la universidad «hacía mucha radio, cada vez que podíamos hacer radio teatro o ficciones sonoras yo me implicaba muchísimo y lo disfrutaba una barbaridad». Además, actualmente colabora con la Cadena SER en sus ficciones sonaras, «así que no lo he dejado del todo de lado», señala.

La labor más importante de los actores de doblaje es transmitir las emociones de los personajes que se están viendo en pantalla a través de la voz. Así, la actriz hace una reivindicación con respecto a ello y al creciente auge de las inteligencias artificiales. «Es súper importante ponerle corazón y alma al personaje, y eso no lo puede hacer una inteligencia artificial que es el temita de moda. Una máquina al final no va a tener ni alma, ni corazón, eso solamente lo tiene una voz humana, así que es lo importante para que sea creíble y para poder ser lo más fieles posibles a un original». Además, señala que «la inmediatez interpretativa que tenemos es lo que nos va a hacer meternos en el personaje al momento», junto con la ayuda del director «porque es quien te explica lo que está pasando, ya ha visto el capítulo o la película en su casa y por lo general también ajusta los diálogos cuando se lo dan traducido».

Cuando le preguntas por el proyecto que más ilusión le ha hecho llevar a cabo habla como lo haría una madre de sus hijos. «Todos, aunque sea uno muy pequeñito, siempre tienen algo especial». De la misma manera, cuando la llaman para doblar a un personaje en alguna serie o película que conoce «también te hace muchísima ilusión», algo que le ha pasado con la serie ‘You’. Mismo caso ocurre cuando la llaman para doblar a una actriz a la que ya le ha puesto voz en otras ocasiones, algo que le ha sucedido bastantes veces con Erin Kellyman en ‘Willow’, ‘Falcon y el Soldado de Invierno’ o ‘Han Solo: Una historia de Star Wars’. Como actriz de voz, algo que le gustaría mucho es grabar una película desde cero, «que no tengamos las restricciones del doblaje, que es algo que ya está grabado y tú te tienes que adecuar», crear un personaje y que sobre eso hagan el dibujo.

Hoy, con motivo del Día Mundial de la Voz, Jara Luna ha explicado las medidas que toma para cuidar su herramienta principal de trabajo. «Dormir bien, beber mucha agua, nada mejor que eso. Hidratarse, revisiones al otorrino, si tengo que ir al foniatra, voy al foniatra, infusiones de jengibre y limón, buen enjuague bucal y una cosa que es un poco rara, pero que ayuda mucho, las duchas nasales».