No había lugar para caras de sueño ni para legañas en los ojos. Daba igual que fuera sábado, antes de las diez de la mañana centenares de personas ataviadas con camisetas verdes y zapatillas mostraban su apoyo la Asociación Oncológica Extremeña.

Raquel Godoy no podía dejar de sonreir. «Cómo no voy a colaborar con una causa como esta si yo he pasado por un proceso oncológico», afirmaba. Dispuesta a recorrer los 7,5 kilómetros que separan la residencia Hernán Cortés, punto de salida, y el centro comercial El Faro, Raquel contagiaba ilusión a todo el que se acercaba a ella. «No he dormido nada esta noche pero ahora que estoy bien, tenía que estar aquí». Loli Cayero apenas podía hablar. Está en tratamiento de la enfermedad desde hace tres años. «Estoy regular, pero tengo que apoyar a los niños que también lo están viviendo», sentenció con lágrimas en los ojos.

No eran las únicas. Allí estaban todos. Enfermos de cáncer. Familiares. Amigos y acompañantes. Pacenses que no han tenido nunca, por suerte, contacto con la enfermedad. Todos estaban apoyando la causa.

Los fondos recaudados de esta actividad están dedicados a las actividades extrahospitalarias que organiza AOEX para los pacientes de la planta de oncología infantil del Hopital Materno Infantil de Badajoz y sus familiares. Isabel Rolán, presidenta de la asociación, paseaba por las instalaciones de la residencia antes de la salida con una palabra amable para cada uno de los presentes. «Cómo no voy a estar contenta en un día como hoy. Es la tercera marcha que organizamos, este año cambiamos la naturaleza por la ciudad, pero la respuesta ha sido muy buena. Todos vamos de verde, que es el color de la esperanza, y nos acompaña el sol. No podía salir mejor», sentenciaba.

A escasos minutos de comenzar la caminata, aún seguían acudiendo ciudadanos pidiendo una inscripción de última hora. «Tengo un caso de cáncer muy cercano, el de un amigo, y quiero colaborar. Voy a ver si consigo apuntarme y me sumo a la marcha», decía Alfonso Duque blandiendo los cinco euros que costaba la inscrpción ante los voluntarios.

La serpiente verde puso rumbo a la avenida de Elvas pasadas las diez y cuarto, con un lazo amarillo de varios metros encabezando la marcha. Entre los caminantes había políticos, cirujanos oncológicos, pacientes, abuelos con nietos y hasta paseantes de pelo y cuatro patas con el dorsal al cuello. Como niños que salen de excursión, las casi 500 personas que conformaban el grupo compartieron un camino de anécdotas.

A su llegada a meta, con la música sonando para darles la bienvenida, dos pequeños pacientes que esperaban en el centro comercial cortaron la cinta, consiguiendo sacar las lágrimas de los presentes. Vonco, voluntario de AOEX, les dio la bienvenida al fin de fiesta e Isabel Monterde, enfermera de la planta de oncología infantil y madrina de la caminata, recogió un reconocimiento a su trayectoria. El día había salido redondo para AOEX. «Nos vemos el año que viene en otro punto de Extremadura».