Quince años después de que se anunciaran y siete desde que se inició su construcción, los nuevos juzgados de Badajoz se inauguraron este lunes, aunque no será hasta el próximo el próximo 2 de noviembre cuando el palacio de justicia de la Ronda Norte acoja los primeros juicios. En los meses que restan hasta entonces, y una vez «terminada por completo» la obra civil, se equiparán las instalaciones -ya se ha adquirido el mobiliario- y se procederá al traslado de los funcionarios de los 24 juzgados que albergará, además de la fiscalía y el Registro Civil. La previsión es que el 27 de octubre se produzcan el ‘apagón informático’ en las distintas sedes judiciales y se aproveche el puente de Todos los Santos para ultimar los detalles que permitan iniciar la actividad en el nuevo edificio en la fecha anunciada.

La ministra de Justicia, Pilar Llop y el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Rafael Pozo, acompañados por el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), María Félix Tena, además de otras autoridades y miembros de la judicatura, inauguraron oficialmente esta nueva sede judicial, que permitirá agrupar los juzgados ahora dispersos por distintos puntos de la ciudad y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y de atención a la ciudadanía., en unas instalaciones «de vanguardia, eficientes y accesibles».

Con una inversión cercana a los 26 millones de euros, el nuevo edificio de los juzgados de Badajoz, dividido en cuatro bloques con fachadas internas por las que pasa la luz natural a la mayoría de las estancias, permitirá la implantación de la Oficina Judicial (que ya funciona en Mérida y en Cáceres), un servicio común de tramitación y de ejecución de sentencias, que contribuirá a ganar en eficacia.

Nuevos servicios

Además, contará con servicios de los que hasta ahora no se dispone por falta de espacio, entre ellos, como una sala Gessel, para que los menores declaren en espacios adaptados; una de lactancia; y otra de pruebas preconstituidas, para evitar que las víctimas de violencia de género tengan que repetir una y otra vez sus declaraciones. El palacio de justicia tiene 14 salas de vistas y otras 23 de declaraciones y polivalentes, así como espacio para dar cabida en el futuro a nuevos juzgados.

Sin embargo, la sede de la Audiencia Provincial de Badajoz, por el momento, se mantendrá en la avenida de Colón, por tratarse, según Llop, de un edificio «representativo».

«Nos permitirá alcanzar una justicia más humana y en la que todos los operadores jurídicos se sientan cómodos y que el ciudadano vea como un servicio público que se presta con accesibilidad y dignidad», destacó la ministra del nuevo palacio de justicia, quien reconoció el «impulso» que supuso para la terminación de las obras la reunión que mantuvo hace un año con el presidente de la Junta y de la presidenta del TSJEx. «Gracias por abrirnos los ojos más todavía», les dijo.

Por su parte, el presidente del Consejo General del Poder Judicial subrayó que el nuevo palacio de justicia de Badajoz trasciende de «lo meramente físico, para convertirse en una herramienta que proporcione una justicia «más eficiente» y resaltó la «importante» inversión realizada para reagrupar los juzgados pacenses, «algunos en condiciones ciertamente mejorables», reconoció. En este sentido, Mozo quiso poner en valor el compromiso de jueces y magistrados, «por su labor constante y no siempre con los medios adecuados» y se congratuló de que en breve vayan a contar con unas instalaciones «modernas, bien dimensionadas y funcionales», dijo.

Obras complejas

«Es un día importante, porque no han sido unas obras fáciles, pero lo que más cuesta es lo que más alegra», valoró Fernández Vara, quien reconoció que el edificio le ha «impresionado» por sus dimensiones y diseño. «Permitirá trabajar mejor a los funcionarios públicos, pero sobre todo a los ciudadanos ser mejor tratados», añadió.

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, no asistió a la inauguración, al considerar que se trataba de un acto electoralista, pues, según insistió, la obra no ha terminado y el edificio no tendrá uso hasta dentro de varios meses. En su intervención, Llop se limitó a decir que, aunque sabía que el alcalde no estaba presente en el acto, agradecía al Ayuntamiento de Badajoz que en su día cediera los terrenos de la Ronda Norte donde se levanta esta «magnífica sede judicial», que, es «reflejo de como el ministerio y el Gobierno de España cumplen», defendió.

También el coordinador de Ciudadanos, Fernando Baselga, criticó la inauguración «fantasma», pues, según dijo, las obras no han acabado. Asimismo recordó el retraso «significativo» que ha sufrido este proyecto, se quejó que no disponga de espacio suficiente "para albergar todos los juzgados". "El PSOE nos tiene acostumbrados a realizar chapuza tras chapuza", lamentó.

El nuevo palacio de la justicia supondrá un revulsivo para la Ronda Norte, donde los establecimientos de hostelería del entorno esperan desde hace años que este proyecto se haga realidad, pues muchos de sus responsables invirtieron pensando en el movimiento de personas que generaría. También los vecinos confían en que, tras el traslado de los juzgados, se ocupen los pisos que aún quedan vacíos y surjan nuevos negocios.