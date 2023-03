El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, no asistirá este lunes a la inauguración del nuevo palacio de justicia, pese a haber recibido la invitación. Así lo ha confirmado él mismo, a preguntas de la prensa, minutos antes de que comenzara el pleno municipal. Acabe o no a tiempo la sesión plenaria -el acto está previsto a la una de la tarde- Gragera dará plantón a la ministra de Justicia, Pilar Llop, ya que considera que inaugurar unas instalaciones que aún no están acabadas solo responde a "un intento más del Gobierno de España de hacer una campaña electoral soterrada, engañando a los vecinos de Badajoz, porque el edificio no está terminado y no se va a poner en uso hasta dentro de unos meses como poco", ha justificado el alcalde.

"No creo que esta sea una inauguración, sino una visita a una obra que está sin terminar", ha insistido Gragera. A la inauguración del nuevo palacio de justicia de Badajoz, además de la ministra de Justicia, está previsto que asistan el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Rafael Pozo, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, María Félix Tena, y el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, entre otras autoridades. Las obras de los nuevos juzgados comenzaron en el 2015. Se adjudicaron por 15, 1 millones a Unika Proyectos y Obras SAU, que en el 2018 entró en concurso de acreedores y dejó los trabajos sin finalizar. En septiembre del 2019, la terminación de la obra se volvió a licitar y en febrero del año siguiente se firmó el contrato con la nueva adjudicataria, la UTE formada por Coviam EPC y Construcciones y Obras Públicas, por algo más de 3,7 millones de euros. Estaba previsto que los trabajos comenzaran en marzo de 2020, pero la crisis sanitaria obligó a aplazarlos hasta finales de abril de 2020 y no terminaron hasta diciembre de 2021, a excepción de la planta primera, que quedó en reserva pendiente de que se definiera la estructura definitiva de la nueva oficina judicial. Estas obras se licitaron finalmente por unos tres millones de euros en abril de 2022. En total, el proyecto superara los 25 millones de euros de inversión. Pocas semanas antes de que esta licitación se publicara en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el secretario de Estado de Justicia, Antonio Rodríguez, en una visita al edificio avanzó que el palacio de Justicia estaría operativo en la primavera de este año, un plazo que se antoja difícil de cumplir, pues hay que equipar las instalaciones y hacer el traslado. Este edificio albergará 22 juzgados, incluido el de guardia, la fiscalía, el decanato, 24 salas de vistas, la oficina de asistencia a víctimas de delitos violentos, la clínica médico forense, la zona de detenidos y policía, así como dependencias para otros profesionales y zonas de archivos. La sede de la Audiencia Provincial de Badajoz se mantendrá en su ubicación actual de la avenida de Colón.