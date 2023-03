Si los jóvenes fueron los protagonistas en el pregón que José Antonio Rosa pronunciaba el viernes, ayer fue la familia la que jugó un papel principal en las palabras de Teresa Pacheco, la pregonera del costalero 2023.

El discurso estuvo presentado por su hermano, Marcos Pacheco, miembro de la Hermandad de la Vera Cruz. «Teresa ha sido elegida pregonera por méritos propios de sencillez, fe y amor. Amor por su ciudad, por la Semana Santa, por el prójimo y por los costaleros» dijo en su introducción.

Teresa, cofrade y pacense, está muy ligada «al mundo de las trabajaderas», explicó, porque es hija y hermana de costalero. Ricardo Becerra, presidente de la Asociación de Capataces y Costaleros San José, señaló que «no siempre este pregón está pronunciado por costaleros porque queremos tener otros puntos de vista».

Su discurso emocionó a los asistentes que la acompañaron en el teatro López de Ayala durante el último domingo de Cuaresma. «El 2 de noviembre, cuando recibí la llamada de Ricardo Becerra, me sobrecogí antes incluso de que me hiciera la invitación oficial para ser pregonera. Le dije que me lo pensaría... no es fácil para mí exponer mis vivencias en público». Además de cofrade, Pacheco estuvo 24 años en el convento de las Carmelitas de Talavera la Real. Tras dejar los hábitos, continúa su labor social en su vida laboral y también a través de la implicación en su cofradía. «¡A esta es! Con los costaleros de la asociación San José camino hace tiempo», sentenció.

En el acto estuvo arropada por las autoridades pero también por los hermanos mayores de las distintas cofradías de la ciudad. Su familia también estuvo presente, así como otros cofrades que llenaron más de la mitad de las butacas del teatro.

La banda de cornetas y tambores del Santísimo Cristo del Humilladero de Cáceres y el trío de capilla Gólgota amenizaron el acto con marchas procesionales así como con piezas de capilla que sonaron desde uno de los palcos del recinto, creando una atmósfera solemne y emotiva.