Las listas no están constituídas pero Ángela Roncero, candidata de Ciudadanos a la alcaldía de Badajoz, lo dejó claro. «No tengo por qué llamar a los actuales concejales del partido». No caían de sorpresa las declaraciones: en su presentación como cabeza de lista del partido en Badajoz no se encontraban presentes ni Montero de Espinosa, ni Urueña, ni Mogena. «Huyo de cargos, es el momento de las cargas. Quien de verdad trabaje y demuestre, irá formando parte de la lista. Este partido elige democráticamente a sus candidatos, sus listas, y también elige libremente si quieren estar o no».

Eligió sí estar en el acto Fernando Baselga, candidato de Ciudadanos a la Junta de Extremadura, que definió a Ángela como una persona que «conoce los entresijos del ayuntamiento, no solo el plano político», dado el trabajo que ya desarrolló en el mismo durante siete años. Ocupó un cargo de confianza mientras Ignacio Gragera estaba aún en el partido naranja. Durante la presentación, Roncero afirmó que es consciente «de los errores cometidos» por el partido pero que «el pasado, pisado», repitiendo la idea de que Ciudadanos «no es un partido muerto, estamos más vivos que nunca». La lucha contra la desilusión que han causado los movimientos de miembros de su grupo, afirmó, se combate «a base de verdad, lealtad y de trabajar en un proyecto del que se está convencido». La candidata afirmó que ya está teniendo reuniones con colectivos diferentes barriadas pacenses. Con ellos ha hablado de las distintas necesidades que quiere solucionar pero «sin perder la idiosincrasia de cada barrio», dijo. Recalcó también durante el acto su compromiso con «las medidas de mejora que proponga la propia sociedad civil». Te puede interesar: Cáceres Preciados se queda sola al frente de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cáceres Sin coaliciones Dando varios zapatazos en el suelo, Roncero indicó que tenía «los pies en la tierra» para después asegurar que Ciudadanos es un partido «de centro y muy necesario» para poder gobernar en el ayuntamiento pacense. Es por eso que no quiere oír hablar de coaliciones con otros grupos políticos locales. «Se ha hablado mucho del tema. Desde Badajoz es algo que ni nos planteamos. Tenemos suficiente gente, suficiente fuerza, y sí: estamos abiertos a hablar con ellos y que nos cuenten sus inquietudes. Podemos trabajar con ellos a nivel social para implantar todas las medidas que ellos ofrecen, pero Ciudadanos es Ciudadanos y nuestra marca en Badajoz no la vamos a compartir con nadie».