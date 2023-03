Al empresario sevillano y expresidente del Club Deportivo Badajoz, Joaquín Parra, le ardía ayer el teléfono por la cantidad de mensajes que estaba recibiendo, a raíz de las declaraciones que realizó a la Cadena Cope, cuando al ser preguntado si tiene alguna intención de aspirar a la alcaldía pacense, desveló que se lo han propuesto varios partidos y no lo descarta, «porque si yo fui capaz de hacer lo que hice con el Badajoz, lo que no sería capaz de hacer con esa ciudad, con todas las deficiencias que tiene», dijo. Si finalmente diese ese paso lo haría de la mano de Juntos X Extremadura, partido que posteriormente confirmó con un comunicado que «efectivamente» desde esta formación han mantenido conversaciones con Parra y «que sería un honor para nosotros contar con este talento en nuestras listas, por ello, una vez resuelta su situación judicial, que estamos seguros de que será para bien, Joaquín será bienvenido».

Este diario se interesó por sus intenciones y Parra dejó claro que no tiene una decisión tomada sobre la posibilidad de entrar en política, ni si lo haría para aspirar a la Alcaldía de Badajoz o a la Asamblea de Extremadura. De hacerlo, sí le gustaría con un partido regionalista, convencido como está de que la región saldría ganando, como le ocurre a los territorios que tienen representación de siglas propias en el Congreso. «La inversión en Teruel ha sido 7 veces superior a la que tenía antes y los catalanes y los vascos son los que más dinero reciben, no hagáis más el tonto», sostiene, porque dice que existen tantas deficiencias en Extremadura y en Badajoz, que sería «fácil» hacerlo bien.

Parra asegura que ha recibido la llamada de varios partidos, entre ellos de Juntos X Extremadura. Insiste en que aún no lo ha decidido. «No lo sé todavía, me ha sorprendido todo esto, no esperaba esta avalancha», comentó en relación a las reacciones a sus declaraciones. «Tengo un tema judicial, que no me importa porque tengo claro que voy a salir inocente de todo, pero tengo esa espinita clavada, no me han dejado terminar el proyecto del Badajoz, que algún día tendré que terminar, me proponen esa opción y no sé», comenta, dejando la puerta abierta.

"El Carnaval sería mejor que el de Tenerife y en las luces de Navidad competiríamos con Vigo"

La cuestión «es que yo ahí me siento muy querido, en Badajoz todo el mundo me quiere y me llama», afirma, y esa dice que es su baza. Joaquín Parra está empadronado en la capital pacense. «Hay una cosa que tengo muy clara: si me presentase, no sé si ganaría o no, pero sí que sería la llave de la gobernabilidad de la ciudad y a lo mejor incluso de la Junta». Pero reitera que no tiene una decisión tomada. «Yo no descarto nada, ni confirmo nada», recalca, aunque sí se lo ha llegado «a plantear» porque cree que podría hacerlo bien. Tanto es así que afirma convencido que si llega a ser alcalde, «el Carnaval de Badajoz sería mejor que el de Tenerife y el de Cádiz y en las luces de Navidad competiríamos con Vigo, seríamos número uno, como hice en el fútbol, porque si voy es para ser número uno, si no, no voy, soy empresario y me considero ganador, no soy político». Aun así, reconoce que le atraen más sus negocios que la política, que es lo que le da dinero.

¿Y qué tiene que suceder para que se decida? «De momento, mi familia, que sinceramente no está por la labor». No lo está porque tiene juicios pendientes por las amenazas que dice que sufrieron.

Llamadas

Parra ‘alucinaba’ ayer con la cantidad de mensajes que le estaban llegando. «Me llaman alcalde y hasta me han pedido trabajo», cuenta. «Me siento muy querido en Badajoz y en Extremadura» y yo quiero a la gente de ahí», subraya y, aunque pueda haber quien también lo critique, asegura que no le preocupa. El empresario afirma que viaja todas las semanas a Badajoz, donde tiene negocios. «Voy a ver a mis amigos, la gente me para por la calle y me pregunta cuándo voy volver, porque la gente me quiere en Badajoz». Lo que sí tiene claro es que no va a dejar de tomar una decisión por su proceso judicial abierto, pues insiste convencido en que su expediente está impoluto. «Por eso hay que ser valiente, yo no estoy manchado y la presunción de inocencia es un derecho constitucional».

Después de todo lo sucedido, parece curado de espanto. Y es que Parra está convencido de que saldrá indemne de las acusaciones en las que está inmerso y que lo mantuvieron en la cárcel durante casi un año, por blanqueo de capitales y fraude fiscal. «Todo lo que han dicho de mí y del Badajoz es falso, que yo dejé el club arruinado, y nadie ha puesto un papel, todo eso lo he demandado, la justicia es lenta, por desgracia, pero llegará». Insiste en el argumento de lo que él consiguió con el club en dos años, y dónde está ahora, dos años después. «Todo a lo que me he comprometido, lo he cumplido», sostiene. Apunta además que su situación judicial no le impediría dedicarse a la actividad política. «Si mañana salgo condenado, tendría que dejar la política y entrar en prisión, si esa fuera la condena, pero yo estoy muy tranquilo». Y pone un ejemplo: «Imagina que te digo que tu hijo es de fulano, tú puedes estar tranquila porque nunca te has acostado con fulano, pues lo mismo me pasa a mí: estoy tranquilo porque todo lo que dicen es mentira, porque nadie ha podido demostrar nada». Como también defiende que lo que él hizo por el club «ahí está»: «el mejor campo lo tiene el Badajoz, gracias a Joaquín Parra y porque no me dejaron terminar el proyecto, yo no me creía dios, pero sí estaba muy ilusionado y estaba viviendo en una burbuja».

Quiere que el proceso judicial se resuelva cuanto antes. «Estamos esperando que salga el juicio, ojalá llegara mañana, pero ahora ya no interesa porque seguramente me tendrán que indemnizar».

De todo lo que ha ocurrido ha obtenido un aprendizaje, dice. «Yo siempre le digo a mis hijos y a mi familia que de los momentos buenos se disfruta, pero realmente cuando he aprendido ha sido de los momentos malos, he hecho un máster».

"No es cuestión de que me indemnicen: ¿cuánto vale un año de prisión? ¿cuánto vale mi prestigio?"

Joaquín Parra reitera su presunción de inocencia. «A día de hoy nadie ha probado nada», recalca. «La tiene todo el mundo ¿y la mía dónde está? porque yo he estado un año en prisión cumpliendo condena sin haber sido juzgado, sin haber sido condenado y la fiscal y el juez ni siquiera me conocen», manifiesta. Entiende que el trato que la justicia le ha dispensado no está justificado, pues ha habido famosos que han defraudado a Hacienda que han podido seguir viajando y no le han retirado el pasaporte. Cita los ejemplos de Shakira y Cristiano Ronaldo. «Yo no he matado a nadie y no han demostrado que yo haya defraudado nada», insiste. «En cualquier caso, si saliese condenado, que puedo asegurar que no, pagaría una multa, pero yo era el presidente del Badajoz y tenía una masa social muy importante detrás de mí y a lo mejor eso ha puesto nervioso a todo el mundo, pienso yo, no lo sé, pero todo es muy sospechoso». Aún así afirma que quiere confiar en la justicia, «que es lenta pero al final llega». Cree que cuando sea el juicio, se le indemnizará. «Pero no es cuestión de indemnizar, ¿cuánto vale un año de prisión? ¿cuánto vale mi prestigio?».