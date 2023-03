Faltaban pocos minutos para las ocho de la tarde y solo los veladores del bar Lisboa estaban ocupados. Los bancos de la plaza de España aún seguían libres. A las ocho en punto, desde el balcón del Ayuntamiento de Badajoz ha empezado a escucharse un piano, después un violín. Interpretaban ‘Viva la vida’, de Coldplay, a la que siguieron ‘Hallelujah’ de Leonard Cohen, ‘Oh sole mío’, ‘Over the Rainbow’, ‘Let it be’, ‘What a wonderful worl’, ‘My way’, ‘La vida es bella’, ‘Resistiré’, ‘La vie en rose’, ‘Bésame mucho’, Adagio de Albinoni, 'Yesterday', 'Falling in love', 'La uva' y así hasta 25 canciones que Pedro Monty al piano y Pedro Martínez con el violín están tocando para conmemorar que se cumplen tres años de aquel confinamiento que duró 100 días, como 100 fueron los minutos que esta noche sonará la música desde el balcón del consistorio, como aquellos balcones que se abrían cada tarde a las 20.00 horas para aplaudir a quienes se jugaban la vida para salvar las de los demás.

La música ha empezado a sonar y la plaza de España ha comenzado a llenarse de gente que la cruzaba y que se detiene a escuchar, a grabar con sus móviles y a aplaudir. No han quedado bancos libres. Cien minutos de música para la esperanza y también para el recuerdo de quienes no están porque la pandemia se los llevó por delante. Antes de salir al balcón, el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha dado la bienvenida y las gracias a los músicos «porque gracias a la música lo pasamos menos mal». Gracias a Pedro Martínez, que cada tarde salía a su balcón de la plaza de Santa Marta para regalar las notas de su violín y a quien Pedro Monty propuso la «loca» iniciativa que esta noche de martes ambos protagonizan. El violinista ha reconocido sentirse emocionado, porque el motivo que los citaba es «agridulce». «Después de tres años se nos han ido muchos seres queridos, pero la vida sigue». «Han pasado tres años -ha recordado Monty- y no queremos que se nos olvide lo que en aquellos momentos valorábamos: lo importante que es la salud y lo importantes que fueron muchas personas que arriesgando sus vidas y nos ayudaron a llevar esos momentos lo mejor posible y que valoremos las artes y la música». Sin olvidar «que es tarea de todos que nos pongamos manos a la obra para construir un mundo mejor, más justo y más humano, como teníamos en mente cuando hace tres años comenzamos el confinamiento».