Estudió Gestión y Administración Pública y Relaciones Laborales y Recursos Humanos, pero su pasión siempre había sido la moda. La pandemia dio un vuelco a su futuro laboral y la encaminó hacia la que era su verdadera vocación, que ha desarrollado de manera totalmente autodidacta. La joven Ester Cortés ha ganado el II Certamen Ibérico de Nuevos Diseñadores, celebrado en Ifeba durante la 16 Feria de la Belleza, Moda y Cosmética. Su firma Brave Of la integran prendas hechas a mano, en punto y ganchillo, en Hervás (Cáceres), de donde procede la diseñadora. Los bocetos son suyos y cuenta con un equipo de mujeres para confeccionarlos. En su mayoría son vestidos, monos y faldas «que llevan muchas horas de trabajo».

Brave Of vende por su página web y en tiendas multimarca y le va bien. De hecho tiene pendiente un pedido grande para un hotel en Ibiza con boutiques de marcas exclusivas de diseños artesanos y originales. La diseñadora extremeña se mueve «bastante» por Baleares. No hay más que echar un vistazo a sus prendas para entenderlo, pues tienen que ver con entornos estivales de playa. Tiene otros puntos multimarca que la están teniendo en cuenta. En Marbella estuvo afincada nueve meses. Está muy satisfecha pues reconoce que sus diseños son muy específicos, todos en tonos tierra, con transparencias, que no están pensados para zonas del interior.

Su presencia en el certamen de Ifeba se fraguó en un desfile en la galería Canalejas en Madrid en enero con dos compañeras de Plasencia, con el que «tuve mucha repercusión» en medios de comunicación de la región. Lo mismo le ha sucedido en la Feria de la Belleza en Badajoz, donde sus diseños no han dejado indiferente. Con el premio recibirá una ayuda para adquirir material (comprará lana) y así como apoyo en el posicionamiento de su página web y redes sociales.