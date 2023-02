La comparsa Caretos Salvavidas ha vivido días difíciles tras su actuación ante el presidente Pedro Sánchez el pasado 24 de febrero, «aguantando palabras hirientes y discriminatorias contra la asociación», según denuncia el propio grupo. Afirman que han visto atacados «el honor de los componentes, suponiendo un prejuicio para la reputación de la comparsa».

El colectivo se reafirma como agrupación apolítica «cuyo único fin es hacer Carnaval y moverse por y para el mismo». Es por este motivo que, dicen, aceptaron actuar en el acto que contaba con la presencia de Sánchez.

Critican que el concejal de Ferias y Fiestas, Francisco Javier Gutiérrez, «no solo no condene lo que nos está sucediendo, sino que expone públicamente el comentario más repetido en estos días en redes sociales». Dicho comentario es el que asegura que la comparsa fue contratada para tapar los abucheos a Sánchez que se escucharon en la puerta del palacio de congresos. «Esta asociación no ha sido usada por nadie ni la intención ha sido tapar pitidos» porque, explican, es la propia comparsa la que pide actuar en el exterior ya que su carro de la música (de cuatro metros de ancho y dieciséis de largo) y 136 bailarines no caben en el escenario.

«Lo único que merece la comparsa Caretos Salvavidas es respeto», concluyen.