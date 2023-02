Da igual que el pasado 9 de febrero hubiese una reunión entre el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, y el sindicato mayoritario de la Policía Local, Aspolobba, que desbloqueó la ausencia de diálogo desde que se rompió en junio el acuerdo de equiparación salarial. Da igual que se produjese este acercamiento, porque Aspolobba ha mantenido su decisión de convocar concentraciones ante el ayuntamiento como forma de presión para retomar la subida. Ayer, medio centenar de policías locales se concentraron cuando dentro la corporación celebraba el pleno ordinario de febrero. Lo hicieron con una pancarta en la que se podía leer: ‘Por una policía digna, por una ciudad segura’. En el pleno anterior de enero llegaron a entrar el palacio consistorial hasta la planta donde está el salón de plenos, con gritos y pitidos. Ayer los silbatos eran apenas perceptibles en el interior.

Aspolobba no solo presiona con concentraciones ante el ayuntamiento, que repetirá. Desde que se rompió el acuerdo de equiparación no hay policías en la bolsa de servicios extraordinarios voluntarios y eso conlleva falta de efectivos en la calle, de lo que volvió a alertar ayer su presidente, Manuel Manzano, quien calificó la situación actual de «insostenible». Según Manzano, en Carnaval ha habido turnos operativos con 6 o 10 policías. «Estamos asumiendo un riesgo que no nos compete», denunció y alertó de que no se pueden garantizar actividades previstas de ahora en adelante. La solución pasa por que la policía realice servicios extraordinarios, que ahora no cubren porque, según aseguró, no se pagan. De hecho, comentó que se ha abierto una bolsa para otros municipios y se han apuntado más del 70% de los operativos, porque saben que otros ayuntamientos sí pagan.